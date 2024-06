Žena šialeným spôsobom prišla o dovolenku za 15 000: Tejto chybe sa vyhnite, ak nechcete skončiť podobne

Väčšine dospelých ľudí by malo byť jasné, že sa nevypláca na sociálnych sieťach uverejňovať toho priveľa. Rodina, ktorá sa na dovolenku na výletnej lodi tešila viac ako rok, na to nepríjemne doplatila a na plavbu výletnou loďou môže zabudnúť. Informácie, ktoré uverejnila na sociálnej sieti, niekto zneužil.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rodina prišla o drahú dovolenku

Ako píše Bored Panda, žena z Kentucky ostala nešťastná po tom, ako bola jej rodinná dovolenka neočakávane zrušená len dva dni predtým, ako mali vyraziť. Tiffany Banks sa o nepríjemnú situáciu podelila na sociálnych sieťach. Rodina si plánovala užiť plavbu na výletnej lodi Carnival Celebration. Za dovolenku zaplatila 15 000 dolárov (13 800 eur) a všetko plánovala viac ako rok vopred.

Deň predtým, ako mala odletieť na Floridu, odkiaľ mala loď vyraziť, sa rodina mailom dozvedela, že ich ubytovanie bolo záhadne zrušené. Samotné ubytovanie na lodi stálo podľa Tiffany 12 až 13 000 dolárov, zvyšok zaplatila za rôzne exkurzie. Žena si myslela, že ide len o chybu v systéme a pokúsila sa dovolať na zákaznícku linku, aby vysvetlila, že rezerváciu určite nerušila. Na linke jej ale oznámili, že o ubytovanie prišla a už si ho rezervoval iný cestujúci. Ďalšie sklamanie prišlo po tom, keď jej ako náhradu ponúkli najlacnejšiu izbu, ktorá ostala voľná (predtým mala rezervovaný luxusný apartmán).

Stala sa obeťou podvodu

Spoločnosť tiež žene odmietla vrátiť peniaze. Zástupca spoločnosti Tiffany informoval, že sa zrejme stala obeťou podvodníkov. Pred dovolenkovým fiaskom Tiffany s manželom zverejnili na Facebooku informácie o ich nadchádzajúcej dovolenke na výletnej lodi, vrátane čísla rezervácie, ktoré celkom isto nemalo byť zverejnené. Žena sama na TikToku priznáva, že o sebe zdieľa priveľa informácií.

V ten istý deň, keď zverejnili informácie na Facebooku, niekto vytvoril falošné konto a 48 hodín pred odchodom lode z prístavu podvodník zrušil celú rezerváciu kajuty, ktorú Tiffany plánovala so svojou rodinou obývať. Podrobnosti o osobe, ktorá stojí za údajnou krádežou identity, zostávajú nejasné. IP adresa spojená so zrušením rezervácie však pochádza z Britskej Kolumbie.

Spoločnosť chybu popiera

Spoločnosť žene ponúkla 10 404 dolárov (takmer 9 600 eur), ktoré môže využiť na ďalšiu cestu loďou. Avšak dostane ich len v prípade, ak na sociálnych sieťach verejne povie, že spoločnosť urobila všetko pre to, aby nepríjemnú situáciu vyriešila. Tiffany to ale nahnevalo a tvrdí, že spoločnosť sa jej najprv ospravedlnila, no následne jej akoby pľuvla do tváre. Žena naďalej trvá na tom, že jej má vrátiť celú sumu a ospravedlniť sa. Ich služby už nikdy viac neplánuje využiť.

Carnival Cruise Line uznáva, že situácia je naozaj nepríjemná, no ľudia by nemali citlivé informácie uverejňovať na sociálnych sieťach. Viacero ľudí sa v komentároch vyjadrilo, že so spoločnosťou súhlasia a Carnival Cruise Line žene nič nedlhuje. Tiffany podľa nich rodinu pripravila o dovolenku vlastnou chybou a hlúposťou. Ďalší tvrdia, že spoločnosť by peniaze mala vrátiť a uistiť sa, že ich systémy sú bezpečnejšie, aby sa rezervácia nedala len tak jednoducho zrušiť.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.