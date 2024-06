Mal na nej 3 milióny, no stratil heslo: Po 11 rokoch sa zúfalému mužovi konečne podarilo dostať do bitcoinovej peňaženky

Zabudnúť na akékoľvek heslo je poriadne nepríjemné. Predstavte si ale, že by ste zabudli heslo k bitcoinovej peňaženke s obsahom 3 miliónov dolárov. Presne to sa stalo istému nešťastnému mužovi. Skupina hackerov sa ale rozhodla, že mu pomôže.

O prístup prišiel pred 11 rokmi

Ako píše web Bored Panda, Joe Grand a jeho tím bezpečnostných výskumníkov sa dokázali nabúrať do zašifrovaného súboru, v ktorom sa nachádzalo 43,6 bitcoinov. Odomkli tak peňaženku s kryptomenou v hodnote 3 miliónov dolárov a zachránili zúfalého muža, ktorý pred 11 rokmi zabudol svoje heslo a ani za nič si naň nedokázal spomenúť. Joe o úspechu svojho tímu uverejnil video na YouTube, pozrelo si ho už takmer 500 000 ľudí.

Identita majiteľa peňaženky v ňom nie je odhalená, je známy len ako Michael, no Joe vysvetľuje, že muž ho oslovil pred rokom. Spojil svoje sily s kamarátom hackerom Brunom a podarilo sa mu za pomoci špeciálneho softvéru RoboForm reverzným inžinierstvom regenerovať heslá, ktoré boli vygenerované v minulosti.

Mali poriadne šťastie

Michael použil softvérom vygenerované 20-znakové heslo s veľkými a malými písmenami, číslicami a špeciálnymi znakmi. Následne ho vložil do textového súboru, ktorý zašifroval vo svojom počítači. Nanešťastie, došlo k poškodeniu nosiča údajov, následkom čoho sa Michael viac k svojmu heslu dostať nemohol.

V čase, keď o heslo prišiel, mali bitcoiny v jeho peňaženke hodnotu „len“ pár tisíc eur, čo síce poteší, no nie je to strata, ktorú by Michael nedokázal prežiť. Keď ale hodnota bitcoinov prudko narástla, muž mal zrazu milióny, ku ktorým sa ale nevedel dostať. Joe najprv Michaelovu žiadosť o pomoc odmietol, no neskôr sa mu podarilo vyvinúť softvér, vďaka ktorému sa rozlúsknutie problému nezdalo až také nemožné. Tak sa teda do toho pustil. A podarilo sa.

Pre Wired sa Joe vyjadril, že mal so svojím tímom poriadnu dávku šťastia, technické zručnosti by v tomto prípade nestačili. Ak by sa museli spoliehať len na ne, správne heslo by mohli hádať donekonečna. Na Joeovo video reagovali ľudia, ktorí priznali, že taktiež majú bitcoinovú peňaženku, do ktorej sa nevedia dostať a zišla by sa im podobná pomoc. Niektorých zaujímalo, či sa Michael o milióny s Joeom podelil.