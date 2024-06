Žena sa rozhodla zažalovať vlastnú svokru, keď zistíte prečo, budete súhlasiť. Spravila niečo neodpustiteľné

Život so svokrovcami môže byť niekedy náročný. V tomto prípade však jedna svokra takmer zničila život nielen svojej neveste, ale aj svojmu synovi.

Ako píše portál Boredpanda, zúfalá žena sa podelila o svoj príbeh, ktorý znie takmer ako námet na film, keďže svokra v ňom sa pokúsila zničiť život svojej rodine, a to len preto, že sa rozhodli odsťahovať. Zo začiatku pritom obviňovala len svoju nevestu, no jej konečný plán spôsobil obrovské problémy aj jej vlastnému synovi.

Nečakane otehotnela

Žena sa momentálne stará o svoje prvorodené dieťa a zotavuje sa z celej situácie, do ktorej ju svokra dostala, a tak sa rozhodla vybiť si svoju frustráciu tým, že svoj príbeh zverejní pod rúškom anonymity. Vysvetlila, že má 26 rokov, jej manžel má 29 a sú manželmi už dva roky. Zo začiatku so svokrou nemala problém. Ich vzťah nebol dobrý, no nebol ani zlý, skôr taký neutrálny. To sa však zmenilo, keď žena otehotnela.

Tehotenstvo neplánovali, a tak keď jej v práci povedali, že ju chcú preložiť do Washingtonu, neprotestovala. Navyše to pre ňu znamenalo povýšenie, a tak sa s manželom na nový domov tešili. Keď sa presťahovali do nového domu, stále mali nejaké peniaze bokom, nuž keď náhle zistili, že je žena tehotná, rozhodli sa dieťa si nechať.

O tehotenstve povedali zvyšku rodiny až v druhom trimestri, keďže žena má srdcovú chybu a chronické ochorenie, ktoré jej prvý trimester skomplikovali a neustále sa musela obávať, či to jej bábätko zvládne. Našťastie sa ukázalo, že je všetko v poriadku. Manželia sa rozhodli povedať túto šťastnú novinku rodine, a tá bola nadšená. Malo to byť totiž prvé vnúča v rodine. Obzvlášť ženin svokor sa tešil a veľmi milo reagoval. To sa však nedalo povedať o svokre.

Svokrinu reakciu nečakali