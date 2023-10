Žena objavila živú žabu v balení šalátu z Lidla. Video sa okamžite stalo virálnym

Aj niečo také obyčajné ako kúpa baleného predpripraveného šalátu dokáže prekvapiť. Najmä, keď v balení nájdete niečo, čo tam rozhodne nepatrí. To sa stalo aj žene, ktorá si šalát kúpila v poľskom Lidli a doma zistila, že sa v ňom nachádza živá žaba.

Šalát na „francúzsky spôsob“

O prípade informoval portál Gazeta Wrocławska. Autorka na videu ukazuje žabu v uzavretom obale so šalátom a pýta sa poľského Lidla, čo si o tom myslí. Reťazec sa jej neskôr ospravedlnil a sľúbil, že situáciu preverí.

Mnohí v komentároch spomínali, že aspoň mala istotu, že šalát je čerstvý, či si neodpustili poznámku, že ide o šalát na „francúzsky spôsob“ s odkazom na konzumáciu žiab v tomto regióne.

Žena neskôr uviedla, že po natočení videa, ktoré sa stalo virálnym, žabu vypustila na dvore.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Zwyczajna Magdalena (@zwyczajna_magdalena)

Aj kokaín

V zásielkach potravín sa dá nájsť skutočne hocičo. Pred dvomi mesiacmi sme vás informovali o prípade z Česka, keď v zásielke banánov objavili až 650 kilogramov kokaínu hodnote 83 miliónov eur. Je zrejmé, že zločinecká sieť takto pašovala drogy do Európy, no nestihla zásielku „banánov“ zachytiť a tie sa dostali až do maloobchodnej predajne.

Gazeta Wrocławska spomína tiež inú zásielku banánov pre poľskú Biedronku, kde v zásielke objavili desivého pavúka, ktorý bol veľký ako dlaň, pričom pri ňom bolo množstvo malých kukiel. Vtedy museli celú predajňu evakuovať.