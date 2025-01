Žena bola nezvestná dlhých 52 rokov: Stačilo zverejniť jednu fotografiu a našli ju, toto sa s ňou stalo

Sheila Fox sa stratila v roku 1972, keď mala len 16 rokov. Rodina mala podozrenie, že bola vo vzťahu so starším mužom. Nemala však informácie o tom, kam sa podela a čo sa s ňou stalo. Napokon sa ju podarilo nájsť živú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Mail Online, podľa polície v roku 1972 16-ročná Sheila Fox žila so svojimi rodičmi v anglickom Coventry. Keď zmizla, polícia si vraj držala otvorenú myseľ a dúfala, že si len jednoducho zaumienila odsťahovať sa niekam inam a rozhodla sa, že o tom nikomu nepovie. Rodina však o nej desaťročia nepočula a polícii sa prípad nedarilo uzavrieť.

Našla sa živá a zdravá

Podarilo sa to až nedávno, keď bol opätovne otvorený. Na to, aby sa Sheilu podarilo vypátrať, stačilo uverejniť jedinú fotografiu z obdobia, kedy zmizla. Dnes už má 68 rokov a polícia potvrdila, že ju našla živú, zdravú a hovorila s ňou. Podľa polície ide o najdlhšie trvajúce vyšetrovanie nezvestnej osoby, ktoré sa napokon podarilo uzavrieť so šťastným koncom.

Už niekoľko hodín po uverejnení fotografie na sociálnych sieťach sa polícii ozvali ľudia, ktorí mali informácie o Sheile. Ukázalo sa, že Sheila sa skutočne presťahovala a teraz žije v inej časti krajiny. „Každá nezvestná osoba má svoj príbeh a jej rodina a priatelia si zaslúžia vedieť, čo sa jej stalo, a dúfať, že sa s ňou opäť stretnú,“ vyjadrila sa k prípadu polícia. Neposkytla ďalšie informácie o tom, čo presne sa so Sheilou pred 52 rokmi stalo a či sa spojila s rodinou, ktorá po nej pátrala.