Zdrvené rodiny žalujú TikTok. Dve dievčatá zomreli po tom, čo skúšali zvrátenú výzvu na sociálnej sieti

Sociálne siete sa snažia zavádzať limity, ktoré by mali zabezpečiť, že sa na ne nedostanú napríklad malé deti. Tie však vedia prekážky obísť a dostať sa tak aj k nebezpečnému obsahu. Dve dievčatá zomreli po tom, čo prijali vražednú výzvu na TikToku. Ich rodičia teraz giganta vo svete sociálnych sietí žalujú.

O život prišli dve maloleté dievčatá

Dve dievčatá vo veku 8 a 9 rokov zomreli v roku 2021 po tom, čo prijali výzvu šíriacu sa na TikToku. Rodičia teraz giganta žalujú. Podľa portálu The Guardian tvrdia, že sociálna sieť je zodpovedná za to, že sa ich deti dostali k škodlivému obsahu, a teda aj za ich smrť. Výzva, ktorá ich stála život, používateľov vyzýva, aby sa dusili dovtedy, kým neodpadnú. Neraz to však končí zbytočnou tragédiou.

Rodičia tvrdia, že algoritmy na sociálnych sieťach takýto obsah deťom opakovane vnucujú. Nabáda ich tak k tomu, aby sa podieľali aj na zvrátených výzvach. „TikTok investoval miliardy dolárov do produktu, ktorý pretíska nebezpečný obsah, a to napriek tomu, že vie, že je to nebezpečné a mladých ľudí to môže stáť život,“ hovoria zdrvení žalujúci.

Jednou z obetí je 8-ročná Lalani Erika Renne Walton z Texasu. Podľa rodiny to bolo roztomilé dievča, ktoré sa rado hralo a prezliekalo za princeznú. Zomrela 15. júla 2021 po tom, čo na TikToku objavila spomínanú výzvu. Už predtým si rodina všimla, že Lalani mala na krku modriny. Tá ale tvrdila, že to bola len nehoda.

Chceli byť slávne, od TikToku boli závislé

Rodičia nemohli tušiť, že sa zúčastňuje výzvy, ktorá sa na jej TikToku objavila pred niekoľkými týždňami. V deň, keď Lalani prišla o život, bola na výlete s rodinou, niekoľko hodín však trávila aj na TikToku. V obsahu sa jej opakovane objavovala aj zvrátená výzva. Myslela si, že ak na sociálnej sieti uverejní video, ako sa škrtí, stane sa slávnou. 8-ročné dievča podľa rodičov nemohlo rozumieť tomu, aké je to nebezpečné.

The Social Media Victims Law Center has filed a wrongful death lawsuit in the death of Lalani Erika Walton, 8, of Temple, Texas, who allegedly died of self-strangulation while participating in TikTok’s “Blackout Challenge.” https://t.co/xD4Fo8hhwc — KWTX News 10 (@kwtx) July 5, 2022

Druhou obeťou je 9-ročná Arriani Jaileen Arroyo. Rodičia jej dali telefón, keď mala len 7 rokov a tiež trávila veľa času na TikToku. Časom sa stala od aplikácie závislá a bola posadnutá uverejňovaním videí, na ktorých zväčša tancovala. V januári minulého roka s ňou rodina diskutovala o prípade dievčaťa, ktoré kvôli výzve zomrelo. Arriani ich uistila, že by sa niečoho takého nikdy nezúčastnila.

Vo februári však jej bezvládne telo našiel jej 5-ročný brat, Arrani nedýchala. Okamžite bola prevezená do nemocnice, lekári jej ale nedokázali pomôcť. Rodičia trvajú na tom, že TikTok veľmi dobre vie, čo robí. Gigantovi vyčítajú, že dovolia maloletým deťom sociálnu sieť používať a na prípadný škodlivý obsah neupozorňujú zákonných zástupcov.

Profit je dôležitejší ako bezpečnosť používateľov

TikTok sa k žalobe zatiaľ nevyjadril. Spoločnosť však čelí kritike už dlhodobo. Na sociálnej sieti sa objavilo už niekoľko nebezpečných výziev. V rámci jednej z nich mali ľudia naskladať na seba prepravky na mlieko a liezť po nich. Viedlo to k mnohým poraneniam, ľudia po výzve prichádzali do nemocnice napríklad s vykĺbenými ramenami či dokonca s poranením miechy.

V roku 2020 15-ročné dievča zomrelo na následky predávkovania Benadrylom. Veľké dávky lieku mali podľa výzvy vyvolať halucinácie. V tom istom roku boli dvaja mladiství obvinení z napadnutia. Zúčastnili sa výzvy s názvom „skull breaker“, čo vo voľnom preklade znamená drvenie lebky. Jedno z detí po útoku utrpelo záchvat.

Advokáti žalujúcich rodín tvrdia, že TikTok s tým nič nerobí preto, lebo takéto výzvy dokážu prilákať davy nových používateľov, zvyšujú množstvo interakcií na sociálnej sieti a v konečnom dôsledku vedú k nemalému profitu. Pre giganta je zárobok dôležitejší, ako zdravie a bezpečnosť používateľov.