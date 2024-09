Zdravotná sestra zverejnila znaky, že sa blíži smrť. Toto majú podľa nej všetci umierajúci ľudia spoločné

Téma smrti a umierania je zahalená rúškom tajomstva a vyvoláva zimomriavky na tele. Julie McFadden, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v hospici v Los Angeles, prezradila, čo sa deje tesne predtým, ako niekto zomrie, v nádeji, že ľudí pripraví na to, keď sa stane najhoršie.

Mnohí sa neradi pozastavujú nad tým, čo sa stane, keď dobije ľudské srdce. Julie už roky pracuje v oblasti paliatívnej starostlivosti. Pravidelne zdieľa obsah na sociálnej sieti TikTok, kde už má vybudovanú základňu svojich fanúšikov, s cieľom vzdelávať ľudí a objasniť im, čo sa stane na konci života.

Ako sa píše na portáli Tyla, počas svojej praxe si všimla určité konania svojich pacientov, o ktoré sa rozhodla podeliť s ostatnými. Hoci nie každý zažije taký či onaký príznak, je veľká šanca, že sa objaví jeden či viac týchto zážitkov.

Terminálna lucidita

Ako vysvetlila Julie, tento príznak sa vyskytuje u jednej tretiny všetkých pacientov. Opisuje stav, kedy sa pacientovi náhle vráti vedomie alebo pamäť. Jeho stav sa v okamihu zlepší. Medzi prejavy patrí obnovená chuť do jedla a energia, pričom niektorí pacienti sú dokonca schopní vstať z postele.

Bohužiaľ, tento stav netrvá dlho a pacient zomrie o niekoľko hodín až dní neskôr. Preto sa zdravotná sestra snaží na to upozorniť rodiny a pacientov, aby vedeli, čo môžu očakávať.

Vízie

Nejde o žiadnu novinku. Je všeobecne známe a často sa hovorí o tom, že keď pacient vidí svojich mŕtvych príbuzných a priateľov, znamená to, že je smrť za rohom. Súhlasí s tým aj Julie, ktorá pripúšťa, že by za tým mohli byť halucinácie, no nie je to isté.