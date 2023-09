Zažila sexuálny útok v prezidentskom paláci: Poslankyňu Marcinkovú obchytkávali a chytili jej ústa, rozhodla sa prehovoriť

Poslankyňa NR SR zo strany SaS Vladimíra Marcinková po rokoch prehovorila o sexuálnom útoku, ku ktorému došlo v prezidentskom paláci. V roku 2015 ju obťažovala ochranka tureckého prezidenta, ktorý tu bol v tom čase na návšteve.

Vladimíra Marcinková je aktuálne poslankyňa a predsedníčka výboru pre európske záležitosti. V čase, kedy bol prezidentom Andrej Kiska, pracovala v prezidentskom paláci. Mala na starosti regionálnu agendu a čiastočne aj ekonomické témy v zahraničnej agende.

V marci roku 2015, keď Kiska privítal na Slovensku tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zažila na vlastnej koži sexuálne obťažovanie. V prezidentskom paláci do jej kancelárie vtrhli dvaja členovia ochranky prezidenta Turecka a mali ju napadnúť, prezradila to v podcaste Na Gauči s Nasklee.

Zachránil ju kolega

Ochrankári podľa jej slov vytiahli telefón s tým, že si chcú spraviť selfie, Marcinková to odmietla: „Naliehali, prišli ku mne, začali ma obchytkávať a ja som začala kričať o pomoc. Samozrejme, chytili mi ústa. Našťastie, to moje volanie o pomoc počul kolega Paľko Sybila, ktorý bol vo vedľajšej miestnosti,“ povedala v podcaste. Následne vošiel do miestnosti, na čo sa ochrankári zľakli a ušli.

Kiska poslal sťažnosť

Marcinková to vraj Kiskovi povedať ani nechcela, jej kolegovia však prezidentovi sexuálny útok nahlásili. Kiska potom napísal oficiálnu diplomatickú poštu so sťažnosťou a poslal ju priamo tureckému prezidentovi. Žiadna odpoveď či ospravedlnenie však neprišli.

„My sme na úrovni diplomatických služieb v mojom mene podali sťažnosť na správanie sa ochrankárov a pokiaľ viem, žiadna odpoveď z tureckej strany neprišla,“ uviedol exprezident Andrej Kiska pre Nový čas. Polícia sa prípadom nezaoberala, keďže vraj nedošlo k fyzickému napadnutiu.