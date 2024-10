Zatočí sa vám hlava: Ceny nehnuteľností išli rapídne hore, môžu za to tieto faktory. Najdrahšie sú byty v tomto regióne

Ceny nehnuteľností v treťom kvartáli tohto roka rástli naprieč celým Slovenskom. Dôvodom je väčšie množstvo ponúk na realitných portáloch, ako aj klesajúce úrokové sadzby na hypotékach. Informoval o tom v utorok realitný portál Nehnuteľnosti.sk.

„Najväčšími skokanmi v treťom kvartáli sú Košice IV a Žilina. Tieto realitné trhy už atakujú historické maximálne ceny spred dvoch rokov. V Žiline sa do ponuky dostáva stále viac drahších novostavieb, ktoré tlačia ceny rýchlo nahor. Podobná situácia je aj v Bratislave, kde prichádzajú do ponuky práve dokončované a nepredané byty v novostavbách,“ uviedol analytik portálu Michal Pružinský.

Najviac prekvapili dvojizbáky

V zelených číslach sú podľa portálu takmer všetky regióny. V segmente dvojizbových bytov niektoré mestské časti prekvapili dvojciferným medziročným rastom. Ide o časti Bratislava I (+16,54 %), Žilina (+12,68 %), Košice III (+15,2 %) a Košice IV (+10,95 %). Menšie byty v Žiline podľa portálu viditeľne zdraželi aj medzikvartálne. Priemerná cena dvojizbového bytu tu vzrástla o 12,68 %.

V segmente trojizbových bytov je podľa portálu rast cien tiež celoplošný, no menej výrazný ako pri menších bytoch. Najväčšie medziročné oživenie nastalo v Žiline (+11,76 %) a mestskej časti Košice IV (+19,5 %), kde za rok vzrástla priemerná cena väčšieho bytu takmer o pätinu. „V segmente menších i väčších bytov vidíme, že ceny stagnujú v Nitre, Trenčíne a Trnave, no predpokladáme, že aj tieto realitné trhy sa do konca roka pripoja k všeobecnému trendu,“ dodal portál.

„Pozitívna nálada na realitnom trhu sa dá očakávať až do konca tohto roka. Úrokové sadzby na hypotékach klesajú, pričom ponuka na trhu s nehnuteľnosťami rastie. Ľudia sa zároveň budú snažiť využiť obdobie pred začiatkom budúceho roka, ktorý pre konsolidačný balíček, a najmä vyššiu daň z pridanej hodnoty, výrazne zvýši životné náklady, čo sa premietne do bežného života ľudí,“ uzavrel Pružinský.