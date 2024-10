Fico povedal Šutajovi Eštokovi, aby poslal redaktora Denníka N „do ri*i“: Vy ste posadnutí diablom, dodal

Robert Fico sa dnes na tlačovej konferencii v Brezne tvrdo pustil do novinárov. Keď redaktor Denníka N položil Šutajovi Eštokovi otázku, Fico svojmu ministrovi potichu pošepkal, aby novinára poslal „do ri*i“. Zachytili to ruchové mikrofóny.

„Vy to čítate, čo píšete? Vy to po sebe čítate? Ja teda neviem, podľa mňa to nečítate. Lebo keby som bol normálny človek a pracujem v Denníku N a si prečítam, čo vy vyprodukujete za 24 hodín, tak odtade utekám…Vy ste posadnutí diablom,“ povedal Fico. Dodal, že každý deň podľa neho v Denníku N rozmýšľajú, ako vláde ublížiť a tancujú pritom rituálny tanec.

Krvilační bastardi

„Ste išli ako krvilační bastardi proti nám,“ dodal predseda vlády. Žurnalisti by podľa neho mali mať na výkon svojho povolania danú kvalifikáciu, čo vraj budú riešiť vo vláde. Andrej Danko ho doplnil a informoval o príprave Národného mediálneho úradu. „Taký mediálny bordel ako tu, neexistuje nikde na svete,“ dodal Fico. Myslí si, že novinári si robia čo chcú a nenesú za to žiadnu zodpovednosť.

„Advokát, notár, sudca, právnik musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie. Prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu? Mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti,“ odkázal predseda vlády novinárom.