Zaregistrovala som sa na web, kde si zadaní muži hľadajú ženy na neveru. Správy mi začali chodiť prakticky okamžite

V máji tohto roka Netflix uverejnil seriál s názvom Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal. Ashley Madison je online zoznamka, kde si zadaní ľudia hľadajú partnera na neveru. Na verejnosť však unikli ich súkromné údaje a s následkami sa museli popasovať nielen ľudia, ktorí sa na platformu prihlásili, ale aj ich rodiny. Rozhodla som sa, že sa na web zaregistrujem a pozriem sa trochu bližšie na to, ako to tam vlastne funguje.

Milióny používateľov po celom svete

V hlbinách internetu nájdete naozaj všetko. Dokonca aj zoznamku pre tých, ktorí sú síce zadaní či v manželskom zväzku, no zdá sa, že to, čo majú, im nestačí a hľadajú dobrodružstvo. Reč je o zoznamke s názvom Ashley Madison. Podľa People vznikla krátko po roku 2000 a ľudí k nevere nabáda heslom, že život je príliš krátky a mali by si nájsť aféru. Možno vás prekvapí a možno nie, no má milióny používateľov po celom svete. Podľa Dating News, služby tohto webu využilo do začiatku roka 2024 najmenej 60 miliónov používateľov, každý deň si tu sen o nevere plní naozaj veľké množstvo ľudí.

Po tom, ako Netflix odvysielal dokuseriál o tejto platforme, som sa rozhodla, že sa jej prizriem o niečo bližšie. Prostredníctvom Ashley Madison si známosti hľadajú aj zadaní Slováci. Registrácia nešla celkom ľahko, netuším prečo, no môj prvý pokus o založenie profilu bol neúspešný.

Pokúšala som sa odvolať. Cez kontrolu Ashley Madison som ale neprešla. Vraj si veľmi dávajú záležať na bezpečnosti používateľov a ja som z nejakého dôvodu nevyhovela. Bola som však naozaj zvedavá, skúsila som teda iný profil a na druhý pokus sa podarilo. Samozrejme, nepoužila som svoje reálne údajne a nemám uverejnenú v profile ani fotku. Pri vytváraní profilu odo mňa platforma žiadala informácie o tom, či som zadaná a akí muži ma zaujímajú najviac, akú majú mať váhu, výšku, postavu, vlasy, či farbu očí.

Prekvapenia od samého začiatku

