Zapínajte kúrenie a vyťahujte bundy: Predpoveď sa zmenila, prichádza veľké ochladenie, bude o 20 stupňov menej

Mnohí z nás sa už nevedeli dočkať jesene. Ak ste ale mali predstavu o postupnom ochladzovaní a slniečku s 20 stupňami, musíme vás sklamať. Ochladenie bude prudké, náhle a pocíti ho každý.

Ako na svojom webe informuje iMeteo, ešte minulý víkend sa teploty šplhali k 32 stupňom Celzia. Tento víkend bude ledva 10. Na Slovensko totiž prichádza prudké ochladenie a horúčavám dáme zbohom.

„Dnes sa maximálne denné teploty vyšplhajú na strednom a východnom Slovensku na +16 až +21 °C, ale na západnom Slovensku zaznamenáme maximá už len od +10 do +16 °,“ píše sa v článku. Zajtra bude ešte chladnejšie, teploty nemusia vystúpiť ani nad 10 stupňov. V podobnom duchu to bude aj počas víkendu, no príde aj dážď.

„Za nízkymi teplotami a výrazným ochladením môže prepad veľmi chladného vzduchu spoza polárneho kruhu. Tento studený vzduch prinesie do Álp také výrazné ochladenie, že od 1000 metrov bude snežiť a sneženie postupne budeme pozorovať aj na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier,“ pokračuje iMeteo.

Určite sa ochladí tak, že budeme musieť vytiahnuť bundy, v niektorých regiónoch budete musieť zrejme zapnúť aj kúrenie. Ešte chladnejšie počasie bude pocitovo, a to práve v dôsledku silného severozápadného vetra.

Hrozia najhoršie povodne

Meteorológovia nemajú v najbližších dňoch pre Slovákov vôbec dobré správy. Naše územie by mali zasiahnuť povodne, ktoré budú patriť k tým najhorším za posledné roky. Práve k téme povodní dnes bude zasadať krízový štáb a minister Taraba bude celú situáciu konzultovať s meteorológmi. Správu budeme po zasadnutí aktualizovať.