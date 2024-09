Na Slovensku nás v najbližších dňoch zrejme čaká peklo, pripravte sa na rozsiahle povodne: Tu bude situácia najhoršia

Meteorológovia nemajú v najbližších dňoch pre Slovákov vôbec dobré správy. Naše územie by mali zasiahnuť povodne, ktoré budú patriť k tým najhorším za posledné roky. Informuje o tom meteorologický portál iMeteo.sk.

Za udalosti nasledujúcich dní bude z veľkej časti zodpovedné veľmi teplé Stredozemné more, dosahujúce teplotu až 30 stupňov Celzia. Teplá voda je zásobárňou obrovskej energie, ktorá sa do atmosféry dostáva prostredníctvom odparujúcej sa vody. Jej odparovanie je pritom zvýšené práve v tomto období.

Začne to už v piatok

Musíme sa preto pripraviť na skutočne výrazné zrážky. Lejak by mal prísť už v priebehu piatku od juhovýchodného Poľska, naprieč Slovenskom, Moravou, Rakúskom až po Alpy, a do nedeľňajšieho poludnia by mohlo plošne spadnúť 150 milimetrov zrážok, niekde však až okolo 300 – 400 milimetrov. Vodohospodári v okolitých krajinách dokonca začali vypúšťať vodné priehrady.

Vyliatym riekam sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhne ani Slovensko a podľa iMeteo sú aktuálne najohrozenejšie povodia Odry a Dunaja. „Nad Slovensko sa môže jedna povodňová vlna dohnať z Moravy a druhá z Álp. V situácii však stále panuje priestorová neistota, ktorá sa ešte bude upresňovať,“ dodal portál.