Zamotajú hlavy a udržia vás v napätí až do konca. Filmy a seriály, pri ktorých nebudete tušiť o čo v nich ide

Pri niektorých snímkach je od prvých minút jasné, ktorým smerom sa budú príbehovo uberať. To však ani zďaleka nie je prípad tohto výberu. Ak hľadáte niečo, čo vás upúta a už nepustí, tieto filmy a seriály si nesmiete nechať ujsť.

Hra s divákom a jeho pozornosťou, spájanie viacerých zdanlivo aj nesúvisiacich príbehov alebo záhadné objavovanie sa či miznutie postáv bez vysvetlenia. Aj to patrí k týmto snímkam, ktoré budete mať chuť pri sledovaní rozlúštiť. Nebude to však vôbec jednoduché.

Servant (2019-2021)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,5/10

Seriál Servant z dielne Apple TV+ vás svojou zaujímavou premisou opúta hneď v prvej časti. Ak milujete hororové drámy, v tomto prípade siahate po vysokej kvalite. Vôbec pritom nevadí, že absolútne neviete, o čom tento seriál vlastne skutočne je. Práve na tejto zvedavosti je vystavané jeho napätie. Čím je teda tak zaujímavý a záhadný zároveň?

Príbeh začína príchodom mladej a už na prvý pohľad veľmi zvláštnej a trochu desivej opatrovateľky do rodiny k mladému manželskému páru. Dorothy a Sean však o svojho syna Jericha prišli a “vychovávajú” umelú bábiku. Opatrovateľke to vôbec neprekáža, priam naopak. S bábikou dokonca rada chodí aj na prechádzky. Čo sa v tomto dome skutočne stalo?

Komorné herecké obsadenie hrá svoje úlohy výborne. Niekedy až tak, že ich budete pri sledovaní nenávidieť. Štvoricu hlavných postáv uzatvára brat Dorothy, ktorého stvárnil obľúbený Rupert Grint, veľmi dobré známy ako predstaviteľ Rona Weasleyho. O atmosféru sa postarajú aj samotné interiéry domu manželov alebo Seanove kulinárske kúsky. Jedno je však isté. Odpoveď na vyššie položenú otázku tak skoro nedostanete.

Babel (2006)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,4/10

V prípade tohto geniálneho filmu z dielne režiséra Alejandra González Iñárritu na vás čaká zo začiatku obrovský zmätok, ktorý začne postupne do seba zapadať. Sledujeme totiž štvoricu rôznych príbehov, ktoré spolu zdanlivo vôbec nesúvisia, ako sa napokon ukáže, dokonca neodohrávajú ani v rovnakom čase.

Práve táto forma dodala inak celkom jednoduchému príbehu na obrovskej atraktivite a 143 minút jeho stopáže vám ubehne skutočne veľmi rýchlo. Pretože otázok bude pribúdať stále viac ako odpovedí a budete hľadať indície na ich rozlúštenie.

Niektoré prídu až v úplnom závere, na diváka tak bude čakať patričné filmové uspokojenie. Iñárritu sa s touto technikou hral aj vo svojich snímkach Amores perros a 21 gramov, ktoré rovnako stojí za to vidieť.

Cudzinec / The Stranger (2020)

ČSFD: 77 %

IMDb: 7,3/10

Miniséria z dielne Netflixu zo začiatku prinesie viac otázok, než odpovedí, v závere sa však všetko dozviete a jednotlivé momenty vám do seba zapadnú ako skladačka.

Hlavným hrdinom tohto mysteriózneho seriálu je Adam, ktorého kontaktuje tajomná cudzinka a prezradí mu tajomstvo o jeho manželke. Tá následne zmizne a Adam je presvedčený, že sama by jeho aj s deťmi len tak neopustila. Cudzinka však prichádza aj k iným ľuďom, ktorí zdanlivo nemajú spoločné vôbec nič.

Čo ich však spája? Kto je ona a ako je možné, že pozná tie najväčšie tajomstvá, s ktorými sa boja ľudia zdôveriť aj svojím najbližším? Na divákov čaká množstvo prekvapení a zvratov, môžeme vás však uistiť, že seriál smeruje ku zmysluplnému koncu, na ktorý sa oplatí počkať.

Asi to ukončím / I’m Thinking of Ending Things (2020)

ČSFD: 59 %

IMDb: 6,6/10

Pri tvorbe Netflixu ešte zostaneme, tentokrát sa pozrieme na film, ktorý vám poriadne popletie hlavy. O tom, že nie je určený pre každého diváka, svedčí aj jeho hodnotenie. V tomto prípade však nie je smerodajné, pretože ak vydržíte do konca, čaká na vás silný zážitok, nad ktorým budete ešte dlho premýšľať.

Zo začiatku možno táto snímka pôsobí ako idylický rodinný film, o pár minút však nebudete vedieť, čo sa pred vami na obrazovkách odohráva. Dvojica hlavných hrdinov sa uprostred snehovej búrky rozhodne navštíviť Jakeovu rodinu, ktorá žije na farme. Cestou už počujeme myšlienky Lucy, ktorá to s ním chce ukončiť, pretože sa k sebe nehodia.

Keď prichádzajú do domu Jakeových rodičov, všetko sa začína komplikovať. Ľudia iba tak prichádzajú a odchádzajú, menia sa, miznú, dokonca starnú. Kto sú a čo majú spoločné? Možno vám to nebude dávať celé zmysel. Musíte však vydržať do úplného konca, tam na vás čaká intenzívny zážitok.

Memento (2000)

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,4/10

Memento je učebnicovým príkladom toho, ako sa hrať s pozornosťou diváka a držať ho v neustálom napätí. Režisér Christopher Nolan o tom vie svoje, dokázal to aj pri filmoch ako Počiatok alebo Tenet.

V tomto prípade je však táto forma vyšperkovaná až do dokonalosti a umocnená samotným príbehom. Jeho hlavným hrdinom je Leonard, ktorý prišiel o pamäť a zároveň aj o svoju manželku. Je rozhodnutý za každú cenu vykonať pomstu. Keďže si veľa toho nepamätá, nie je úplne jasné, kto bol za jej brutálnu smrť zodpovedný.

Zaujímavá je aj samotná forma, akou je snímka nakrútená. Každá dôležitá scéna totiž končí tam, kde predchádzajúca začína. Ako to teda skutočne je? Keďže má Leonard problémy s krátkodobou pamäťou, všetky dôležité momenty si zaznamenáva na film fotoaparátu a informácie dáva vytetovať na vlastné telo, aby o ne neprišiel.

Utajený / Caché (2005)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,3/10

Čo všetko dokáže spôsobiť obyčajná videonahrávka, ktorá zaznamenáva iba ulicu pred domom manželského páru? Keď Anne a Georges dostanú anonymnú videokazetu ešte netušia, že je to iba začiatok toho, čo ich čaká.

Snažia sa síce zistiť, kto je odosielateľom tajných odkazov a aký je dôvod ich vzniku, keďže sa na nich zdanlivo nič neodohráva. Napriek tomu odpovede neprichádzajú. Ich stále sa zväčšujúca nervozita však dokáže vyniesť na povrch aj množstvo tajomstiev, o ktorých spolu manželia nikdy nekomunikovali.

Matka! / Mother! (2017)

ČSFD: 57 %

IMDb: 6,6/10

Ďalší z filmov, ktorý vám poriadne zamotá hlavy je Matka! z dielne Darrena Aronofsky, ktorý má na konte veľmi dobre známe snímky ako Requiem za sen alebo Čierna labuť.

Mladý manželský pár žije zdanlivo idylickým životom a v očakávaní svojho prvého potomka. Tieto radostné chvíle prekazí klopanie na dvere, ktoré je stále intenzívnejšie a opakuje sa v častejších intervaloch. Do ich domu prichádzajú nepozvaní hostia, ktorí nemajú v záujme odísť.

Snímka prináša niekoľko možných rovín interpretácie. Je alegóriou k prvej knihy Biblie, knihe Genesis, preto v nej môžeme nájsť množstvo náboženských odkazov. Zároveň sa však dá vnímať napríklad aj ako sonda do kruto sa rozpadajúceho partnerského vzťahu.

Stratení / Lost (2004-2010)

ČSFD: 75 %

IMDb: 8,3/10

Seriál Nezvestní vystaval celých svojich 6 sérií na diváckej nevedomosti a množstve záhadných udalostí, ktoré sa postupne začali diať. Dávkuje množstvo nelogických a nejasných scén, ktoré do seba absolútne nezapadajú.

Po havárii lietadla na ceste zo Sydney do Los Angeles prežilo 48 stroskotancov a keďže sa poloha lietadla nedá vystopovať, musia sami bojovať s rôznymi prekážkami.

Ak chcete spoznať vysvetlenia toho, čo sa tu skutočne deje, musíte si pozrieť desiatky častí, pretože odpoveď sa tak skoro nedozviete.