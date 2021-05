Sexuálna závislosť, nymfománia či rôzne úchylky: Tieto filmy a seriály vám dajú lekcie sexuálnej výchovy

Filmy a seriály dokážu byť často aj edukačné a zároveň zaujať svojím pútavým spracovaním, originálnym príbehom alebo formou. Dnes sa pozrieme na kvalitné diela, ktoré divákov bavia a zároveň prinášajú lekcie zo sexuálnej výchovy.

Pri niektorých sa zabavíte, pri ďalších budete mať slzy na krajíčku, iné vás možno trochu nahnevajú. Napriek tomu tieto filmy a seriály prinášajú množstvo informácií o témach pohlavne prenosných chorôb, sexuálnom živote mladých, ľudí po narodení detí alebo s rôznymi diagnózami. Jedno je isté, nudiť sa pri nich nebudete. Aj takto môže vyzerať sexuálna výchova v kinematografii.

Sexuálna výchova / Sex Education (2019-2021)

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,3/10

Seriál z tínedžerského prostredia, ktorý sa stal na streamovacej službe Netflix obrovským hitom. Ak navyše patríte medzi mladšie ročníky, môžete sa z tejto oblasti aj niečo priučiť.

Hlavný hrdina Otis síce patrí medzi školských outsiderov, ale jeho mama je sexuálnou terapeutkou, preto má vedomosti o sexe najrôznejšieho druhu, aj napriek tomu, že sám je neskúsený a musí sa vyrovnávať s rôznymi osobnými problémami v oblasti sexuálneho dospievania.

Keď mu kamarátka navrhne, aby to zužitkoval a otvoril si sexuálnu poradňu priamo v škole, ukáže sa, že o informácie o sexe má záujem množstvo mladých študentov.

Bol by to hriech / It’s a Sin (2021)

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,8/10

Sexuálna výchova nie je iba o sexe, ale aj o jeho možných následkoch či rizikách. Päťdielny seriál Bol by to hriech, ktorý nájdeme na HBO GO vtiahne divákov do roku 1981 a sleduje rozmach nového vírusu, ktorý svet predtým nepoznal a dnes je už dobre známy ako AIDS.

Hlavnými hrdinami sú dvaja homosexuáli Ritchie a Roscoe, ktorí si začínajú užívať búrlivý život v Londýne. V priebehu desiatich rokov sledujeme ich osudy, vyrovnávanie sa aj fungovanie s touto chorobou, ktorá dodnes pripravila o životy milióny ľudí z celého sveta.

Zaujímavosťou je, že všetci herci, ktorí stvárňujú úlohy homosexuálov v seriáli sa hlásia k tejto orientácii aj v skutočnosti, čo dodáva seriálu veľkú autenticitu a prirodzenosť.

Sexify (2021)

ČSFD: 66 %

IMDb: 6,5/10

V tomto prípade sa nenechajte odradiť nie veľmi pozitívnymi hodnoteniami tohto osemdielneho seriálu. Podľa divákov Netflixu ide momentálne o najsledovanejší seriál.

Jeho premisa sa točí okolo poctivej študentke, ktorá chce vyhrať technickú súťaž. Aby sa jej to podarilo, musí vymyslieť aplikáciu, ktorá by bola atraktívna pre všetkých. Keď si uvedomí, že všetci myslia iba na sex, rozhodne sa s pomocou kamarátok preskúmať ženský orgazmus.

Poľský seriál, ktorý učí, ako má žena dosiahnuť orgazmus? My hovoríme určite áno. Trojica hlavných hrdiniek má k tejto téme rozličné vzťahy, napokon však dospejú k tomu, že pri samotnom sexe nejde iba o fyzickú príťažlivosť.

Sex po deťoch / Sex After Kids (2013)

ČSFD: 61 %

IMDb: 5,4/10

Komédia, ktorá sleduje niekoľko párov s deťmi a ich sexuálny život. Ide nepochybne o zaujímavú tému, ktorá sa raz možno stane aktuálnou v živote množstva z nás alebo už pre niektorých aktuálnou je.

Film je vystavaný na základných otázkach, na ktoré sa hrdinovia snažia hľadať odpoveď. Je možné mať deti a zároveň si užívať sexuálny život? A vôbec potrebné viesť ho aj naďalej?

Ich charaktery sú rôzne, či už ide o prípad mladých rodičov, osamelého otca alebo mamu, ktorí sa snažia ako slobodní rodičia vychovávať svoje deti či lesbický pár. Téma sexu a zmien v sexuálnom živote ich postihla rovnako.

Transparent (2014-2019)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,8/1%

Ak chcete spoznať problematiku sexuality a sexuálnej orientácie, rodov a menšín viac do hĺbky, určite nevynechajte tento výborne oceňovaný seriál spoločnosti Amazon Studios.

Seriál ukazuje, ako môže odhalenie tajomstva jedného z člena rodiny zmeniť ich vzťahy. Ide totiž o otca a zároveň rešpektovaného akademika.

Zaujímavosťou je, že herečka Trace Lysette je za svoju úlohu v tomto seriáli považovaná za jednu z vôbec prvých transgenderových herečiek, ktoré boli obsadené ho hlavnej úlohy. V tomto prípade hrá cisgender postavu.

Terapia / The Sessions (2012)

ČSFD: 68 %

IMDb: 7,2/10

Téma sexu nie je cudzia ani ľuďom s rôznymi chorobami či postihnutiami. Práve preto sme do rebríčka zaradili film, pri ktorom sa ako diváci môžete zasmiať, ale dokáže aj poriadne dojať k slzám.

Hlavnou postavou je hendikepovaný novinár Mark, odkázaný na život na lôžku, ktorý nemá žiadne sexuálne skúsenosti. Napriek tomu by ich chcel zažiť. V tom mu má pomôcť sympatická sexuálna terapeutka.

Treba dodať, že film vznikol podľa skutočných udalostí, čo mu pridáva ešte na väčšom čare. Novinár Mark O’Briean v skutočnosti bojoval za práva postihnutých a snímka Terapia vznikla na základe jeho eseji „On Seeing a Sex Surrogate“.

Nymfomanka / Nymphomaniac (2013)

ČSFD: 65 %

IMDb: 6,9/10

V tomto prípade ide o skutočne šokujúci a kontroverzný film, z dielne ešte poburujúcejšieho Larsa von Triera. Napriek množstvu zvrátených aj trpkých scén však má ku svojej téme nepochybne čo povedať.

Už ako napovedá jeho samotný názov, hlavnou hrdinkou je žena, ktorú sužujú nenásytné sexuálne túžby, ktorých uspokojenie jej ovplyvňuje všetky vzťahy / nevzťahy aj celý život.

Nymfomanka je predovšetkým štúdiou ženskej sexuality. Veľmi otvorenou a v niektorých momentoch až nepríjemnou. Predovšetkým však strhujúcou a smutnou.

Thanks for Sharing (2012)

ČSFD: 60 %

IMDb: 6,4/10

Snímka, ktorej hlavnú úlohu stvárňuje nepríjemná diagnóza – závislosť na sexe. Práve tá sužuje aj trojicu hrdinov, ktorí sa s ňou vyrovnávajú rôznymi spôsobmi.

Pre mnohých ľudí niečo ako závislosť na sexe neexistuje a túto situáciu zľahčujú. Tí, ktorí jej čelia to však nemajú jednoduché. Čaká ich množstvo masturbácie, sledovanie porna a boj s vlastnými sexuálnymi túžbami, ktoré sú možno príliš zvrhlé na to, aby ich spoločnosť pochopila.

ČSFD, IMDb