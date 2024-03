Fico sa ostro obul do RTVS, chce urýchlene zaviesť zmeny: Zamestnanci sa postavili proti hrozbe návrhu zákona

Vyhlásenie zamestnancov a externých spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Za verejnoprávnu RTVS podpísalo už 1 203 zamestnancov a spolupracovníkov. Informoval o tom moderátor RTVS Miroslav Frindt s tým, že budú spoločne aj naďalej upozorňovať na návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý ohrozuje nezávislosť verejnoprávneho vysielania.

Zamestnanci a externisti majú v pláne intenzívne komunikovať s verejnosťou. „Zdôrazňujeme, že poslucháči a diváci sú pre nás absolútnou prioritou,“ vyhlásili zamestnanci s tým, že budú v súlade so zákonom o RTVS a mediálnymi zákonmi riadne poskytovať svoje služby.

Zamestnanci RTVS v spoločnom vyhlásení žiadajú ministerstvo kultúry, aby stiahlo z pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Zamestnanci žiadajú, aby ministerstvo v spolupráci s RTVS vytvorilo prostredie pre celospoločenskú diskusiu o budúcnosti RTVS ako verejnoprávneho média.

„Prvým predpokladom je vytvorenie mechanizmu pre zodpovedné riadenie nezávislé od politickej moci a stabilné financovanie aj po zrušení koncesionárskych poplatkov, ktoré boli jedným z pilierov verejnoprávnosti,“ vyhlásili zamestnanci RTVS.

Návrh zákona z dielne ministerstva kultúry prináša podľa zamestnancov vážne zmeny. Ako signatári vyhlásenia pripomenuli, má sa napríklad zmeniť zloženie Rady RTVS a spôsob jej voľby. To platí aj pre voľbu generálneho riaditeľa, ktorého by po novom bolo možné odvolať bez udania dôvodu. Návrh zákona avizuje aj vznik nového orgánu, ktorým je Programová rada. Tá bude mať kompetenciu kontrolovať vysielanie a zasahovať do vysielania.

„Praktickým dôsledkom navrhnutých zmien môže byť nástroj na politické ovládnutie RTVS pre akúkoľvek vládnu moc. Pritom slobodné a nezávislé verejnoprávne médiá majú slúžiť všetkým občanom Slovenska, nie mocenským ambíciám ktorýchkoľvek strán,“ uviedli zamestnanci RTVS.

Fico chce skrátené legislatívne konanie

Premiér Robert Fico (Smer-SD) si myslí, že pri zmenách v zákone týkajúcom sa Rozhlasu a televízie Slovenska sú naplnené podmienky na ich prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

„To, čo sa za posledné štyri roky deje v RTVS, nemá nič spoločné s verejnoprávnosťou,“ vyhlásil Fico. Tvrdí, že kroky vedenia aj zamestnancov telerozhlasu znemožňujú, aby bola inštitúcia naozaj verejnoprávna a objektívna. „Ľudia majú základné právo na prístup k objektívnym informáciám, to sa im však nedostáva, je hrubo porušené,“ povedal premiér. Dodal, že o prerokovaní zmien v zrýchlenom režime ešte budú hovoriť v koalícii. Protesty verejnosti vníma ako súčasť prezidentskej kampane.