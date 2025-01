Základnou školou neprejde 80 % Slovákov: Veľký kvíz slovenského jazyka vás zloží, zaseknete sa už na 1. otázke!

Je jedno, či sme v škole, alebo už máme 35 rokov – slovenský jazyk trápi každého, od tých najmladších, až do dôchodku.

Článok pokračuje pod videom ↓

S akou to nádejou hľadíme na anglický, španielsky, či dokonca nemecký jazyk, a na ich jednoduché pravidlá. Žiadne pády či vybrané slová po b v anglickom jazyku, to všetko je pre nás ako sci-fi. My by sme však napriek svojej zložitosti mali ovládať aspoň nejaké základy. Skúste si, či v našom dnešnom kvíze vydržíte až do posledného ročníka, a či sa dopracujete až k prijímacím skúškam na stredné školy.

Pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.