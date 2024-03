Zadarmo si ju už nepustíte: Obľúbená hudobná streamovacia služba ruší možnosť bezplatného počúvania

Nielen filmové a seriálové streamovacie služby sa bijú o priazeň predplatiteľov. Veľkú vojnu o nových používateľov zvádzajú aj hudobné streamovacie platformy. Tými najväčšími sú nepochybne Spotify, Deezer Apple Music, či prémiovka Tidal. No a práve posledná menovaná svojich priaznivcov chystanými zmenami veľmi nepoteší.

Hudobná streamovacia platforma Tidal ťahá oproti konkurencii za trošku kratší koniec. Predplatiteľom síce ponúka vynikajúci zvukový zážitok a kvalitu, akú žiadna z jej konkurentiek, no cenovka za mesačné predplatné nie je práve najnižšia. Aj preto prekvapujú novinky, ktoré sa služba rozhodne spustiť už čoskoro, píše Tidal na svojom webe.

Zjednocuje predplatné plány

Tidal ešte stále svojim predplatiteľom ponúka dva druhy predplatného, a to HiFi a HiFi Plus, ktoré sa líšia v možnostiach, ktoré predplatiteľovi ponúkajú. HiFi dáva používateľovi vyššiu zvukovú kvalitu a viac ako 100 miliónov skladieb vo formáte FLAC. Mesačne stojí aktuálne 6,49 eura. HiFi Plus toho ponúka ešte viac za 11,99 eura. Oba druhy predplatného bolo možné rozšíriť aj na rodinný variant za 9,99, resp. 17,99 eura pri HiFi Plus.

Od 10. apríla ale bude tomuto všetkému koniec. Tidal sa totiž rozhodol oba plány zlúčiť do jedného, pričom pýtať zaň bude jednotnú cenu 10,99 USD. Prístupná bude opäť aj možnosť rozšíriť toto predplatné na rodinný plán, ktorý môže využívať až 6 osôb za cenu 16,99 USD/mesiac.

Zadarmo si pesničky už nepustíte

K dispozícii bude aj možnosť DJ-ského rozšírenia za 9 USD na mesiac, príp., ak ste študentom, na Tidal ušetríte. Predplatné na mesiac pre študentov bude za 4,99 USD. Ceny sú uvádzané v dolároch, pretože aktuálne nie je známe, aké budú ceny za mesačné predplatné v eurách a na trhoch, kde Tidal funguje, sa ceny líšia.

Tidal však doposiaľ ponúkal s obmedzeniami aj bezplatný variant predplatného. Ten nadobro zanikne a za využívanie si už hudobní fajnšmekri budú musieť zaplatiť.