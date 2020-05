Zabíjajú kolónie včiel a dokážu usmrtiť aj človeka. Sú obrovské ázijské sršne skutočne také nebezpečné?

Minulý týždeň sme vás informovali, že v USA, konkrétne v štáte Washington, sa objavili ázijské sršne mandarínske, ktoré pre miestnu populáciu včiel môžu znamenať katastrofu. Narozdiel od japonských včiel sa proti ním nedokážu brániť, a tak môžu jednoducho vyvraždiť celé úle za krátky čas. Sú ale tieto sršne skutočne také nebezpečné?

V rozhovore na portáli The Conversation sa téme venuje entomológ Akito Kawahara a vraví, že označenie vraždiace sršne je mierne zavádzajúce.

Agresívny len pri vyrušení

Akito vyrastal v Japonsku a vraví, že sršeň mandarínsky (Vespa mandarinia) je pomerne rozšírený druh a v horách je ho vidieť často. Je pravdou, že je skutočne ťažko prehliadnuteľný, má charakteristickú oranžovú hlavu a pruhované telo.

Voči ľuďom však sršeň mandarínsky nie je prirodzene agresívny, samozrejme, bude ale brániť svoje hniezdo, ak ho človek vyruší. Rovnako to robia aj naše sršne či osy.

Tým, že sršeň mandarínsky je dlhý aj 5 centimetrov, má dlhé aj žihadlo, ktorým dokáže prepichnúť aj hrubé oblečenie a ľudia by si toho mali byť vedomí. Bodnutie je bolestivé, no v prípade, ak nenastane alergická reakcia, tak pri jednom uštipnutí nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo a opuch ustúpi do niekoľkých dní.

Ako sa dostali do Severnej Ameriky

Nielen do USA, ale dostali sa aj do Kanady, konkrétne do Britskej Kolumbie. Do prístavov USA denne pricestuje viac ako 19-tisíc nákadných kontajnerov. Pri takom objeme je nemožné, aby inšpektori skontrolovali úplne všetky. Je teda pravdepodobné, že v niektorom z nich sa nachádzala kráľovná a tá založila kolóniu.

Genetický test ukázal, že sršne vo Washingtone nemali súvis so sršňami v Kanade. Je teda dosť možné, že sa dve kráľovné dostali do Severnej Ameriky v rozdielnych zásielkách.

Nerozšíria sa po celej USA

Zo skúseností z Ázie sa vie, že sršne mandarínske sa vyskytujú v horských oblastiach, ale do miest či urbanizovaných oblastí sa veľmi často nesťahujú. Z dôvodu, že nemajú radi vysoké, ale ani nízke teploty, Akito nepredpokladá, že by sa mali rozšíriť po celej Severnej Amerike.

Tieto sršne majú radi mierne podnebie, a tak je možné, že v týchto oblastiach sa naozaj rozšíria. Na druhej strane je však nepravdepodobné, že by to urobili rýchlo, keďže od svojho hniezda sa zvyknú vzďaľovať maximálne na 700 metrov.

Nebezpečné pre užitočný ale aj škodlivý hmyz

Sršne mandarínske sa živia rôznymi druhmi hmyzu a včely nie sú tak jedinými ich objektami záujmu. Japonské včely si navyše proti ním vyvinuli obranu a keď do ich úľa vletí sršeň, tak ho „uvaria“. Obklopia ho svojimi telami a začnú vibrovať krídlami, či zvyšujú teplotu až na 50 stupňov Celzia, ktorá sršňa usmrtí. Navyše sa počas toho zvyšuje hladina oxidu uhličitého v úli, čo takisto prispieva k usmrteniu.

Japonskí včelári chránia tiež úle drôtenými sieťami, cez ktoré sršne nepreletia kvôli svojej veľkosti. Týmto spôsobom by mohli aj americkí včelári chrániť svoje úle.

Sršne síce nemajú dobrú povesť, ale v niektorých častiach Japonska ich považujú za užitočný hmyz. Z plodín totiž odstraňujú škodcov, napríklad húsenice.

Pravdou ale je, že ide o invázny druh, ktorý v tejto časti sveta nemá čo robiť. Je preto dôležité, aby ľudia tieto sršne vnímali a nahlasovali miestnym úradom, ktoré proti ním zakročia. Bežný človek by sa nemal pokúšať si s nimi poradiť na vlastnú päsť, najmä kvôli tomu, že niekoľko uštipnutí naraz, môže spôsobiť zdravotné komplikácie a dokonca aj smrť.