Za odchod aj príchod do vlastných domovov musia platiť: Obyvatelia tejto obce sú v naozaj zvláštnej situácii

Ľudia opúšťajú svoje domovy a obce na dennej báze kvôli práci, nákupom, cestovaniu či hocijakým bežným dôvodom. Ak by ste takto chceli pendlovať aj v tejto dedine, pripravte si istú čiastku peňazí, ktorú na to miniete. Tá sa môže dokonca časom zvýšiť, píše LAD Bible.

Warburton je malá dedina približne 25 kilometrov od Manchestru. Okrem typického ostrovného počasia a postupného úpadku obyvateľstva asi nie je nič, čo by v tejto obci stálo za zmienku. Respektíve, niečo by sa našlo. Jej obyvatelia, aj keď ich nie je veľa, musia stále pri cestovaní mimo dedinu platiť.

Ich povinnosťou je platiť poplatok za prekročenie mosta a vstup na spoplatnenú cestu na východ od dediny. Aj keď je výška poplatku stanovená na 14 centov, v niektorých prípadoch sa z toho za jeden mesiac stane aj podstatne značná čiastka.

Most je nočnou morou

Možno by most a spoplatnený cestný úsek domáci neriešili, no je to v podstate jediná normálna možnosť, ako sa dostať z dediny von, keďže druhá cesta nie je ani poriadne udržiavaná a jej absolvovanie trvá omnoho dlhšie, než prechod cez most.

„Most je doslovná nočná mora. Prejsť cez neho je niekedy problém, pretože nie je poriadne udržiavaný a k tomu sa na ňom tvoria aj zápchy. Na moste sú výmole, no doteraz to nikoho príliš netrápilo, napriek tomu platíme za prechod cez neho a následne cez cestný úsek východne od Warburtonu,“ posťažoval sa Steve Ellis, ktorý síce býva vo vedľajšej dedine, no cestu využíva rovnako často ako domáci.

Zmena, ktorá toho veľa neprinesie

Tlak obyvateľov v okolí spôsobil, že úrady sa pustili do čiastočnej rekonštrukcie mosta aj cesty. Tá však vyšla samosprávu na necelých 7 miliónov eur, čím sa zvýšil poplatok za prejazd zo 14 centov až na 1 euro pre všetkých ľudí, ktorí chcú prejsť cez daný úsek.

Rieši sa to, aby mali domáci z Warburtonu zľavu do výšky 50 %, no aj to činí 50 centov, čo teda v súčte tvorí značnú sumu peňazí. Pre príklad, ak by sa človek potreboval dvakrát denne (tam aj späť) prepraviť úsekom cesty, za pracovný týždeň by minul na poplatkoch 5 eur. Za mesiac by to bolo už 20 eur a ročne až 240 eur, čo teda nie je vôbec zanedbateľná čiastka.

Miestni aktuálne čakajú na to, ako sa celá vec vyrieši aj za prítomnosti potrebných úradov a inštitúcií, no zdá sa, že už do konca života budú obyvatelia Warburtonu platiť v podstate za to, že odídu z vlastného domu.