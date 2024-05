Turistka sa stala hitom internetu: Na 16-kilometrovú túru do Tatier sa vybrala v šľapkách na vysokom opätku

Každý rok musia horskí záchranári zasahovať v mnohých situáciách, kedy turisti konali neuvážene. Ak videli túto turistku, istotne neostali pokojní a znova im stúpol tlak. Na túru do Tatier sa totiž vybrala v nevhodnom oblečení, najšokujúcejšie sú ale šľapky s vysokým opätkom.

Ako informuje Dnes 24, v Tatrách ešte ani náhodou nezavládlo letné počasie, turistka sa napriek tomu rozhodla vydať na túru v tielku, trojštvrťových nohaviciach a čo je najviac šokujúce, v šľapkách na vysokom opätku. Nešlo pritom o ľahkú prechádzku, ale o 16 kilometrov dlhú trasu v 700-metrovom prevýšení.

Odvážnu turistku si všimli Poliaci, ktorí si bizarný pohľad natočili aj na video. Je na ňom možné vidieť, že na niektorých miestach je na trase ešte sneh a ľad a žena sa musí v šľapkách prebrodiť aj cezeň. Na kamenistom chodníku to dokonca v istých momentoch vyzerá, že to jej členky už čoskoro vzdajú.

Do cieľa dorazila živá a zdravá

Rozhorčené komentáre pod videom, ktoré si pozrelo už 1,5 milióna ľudí, na seba nenechali dlho čakať. Niektorí si myslia, že za zlú obuv by v horách mali hroziť sankcie. Ďalší ženu prirovnávajú k horskej koze. Iní píšu, že ich členky bolia už len pri pohľade na ňu. Ďalší zvaľujú vinu na chlapa, ktorý možno zavelil, že sa ide na prechádzku, no nešpecifikoval, že do hôr.

Je zázrakom, že v tomto prípade záchranári zasahovať nemuseli, žena vraj dorazila do cieľa živá a zdravá. V žiadnom prípade ale neodporúčame inšpirovať sa jej správaním. Stačí totiž jeden nesprávny krok a môže to mať naozaj vážne následky.