Za noc dáte len 13 eur: V tomto najteplejšom európskom raji si užijete dovolenku pri mori aj v októbri

Ak vám je už na Slovensku zima, alebo jednoducho nechcete dať letu zbohom, mali by ste vedieť, že aj teraz je ideálny čas vyraziť na dovolenku k moru. A cestovať na druhý koniec sveta za teplom nie je jedinou možnosťou, ktorú máte. Mali by ste vedieť o tomto dovolenkovom raji, o ktorom sa hovorí ako o najhorúcejšom mieste v Európe, spomína cestovateľský portál Condé Nast Traveller.

Tento jedinečný prívlastok neprináleží žiadnej inej destinácii, než Cypru. Keď sa pozrieme na mapu, tento ostrovný štát sa nachádza pod Tureckom a leží v Stredozemnom mori. Čo je na ňom pre nás takto na konci leta zaujímavé, sú teploty, ktoré tu v tomto období vládnu.

Takmer horúce tridsiatky

Condé Nast Traveller spomína, že podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru je počas októbra priemerná denná teplota v cyperskej Larnake až 28 °C. A to sa asi zhodneme na tom, že je to na dovolenku pri mori priam ideálne.

Cyprus je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Ak sa sem chcete vybrať po vlastnej osi, z našich končín sa letecky dostanete do Larnaky, ktorá leží na juhu vo východnej časti ostrova, alebo do mesta Pafos, ktoré sa nachádza na jeho juhozápade.

Letenky nezruinujú váš rozpočet

Akciové spiatočné letenky do Larnaky sme našli napríklad za 120 eur spiatočne, no dostanete sa sem obojsmerne už od 61 eur, ale v neskorších novembrových či decembrových termínoch. Ceny do Pafosu začínajú na 68 eurách, no aj tu platí, že ak chcete vyraziť v spomínanom októbri, sú o niečo drahšie. No stále dostupné, pretože sa nebavíme o niekoľkých stovkách. Letí sa z Viedne aj Budapešti.

Ubytovanie od 13 eur

Čo sa týka cien ubytovania napríklad v Larnake počas októbra, sú viac než priaznivé. Napríklad, dvaja sa tu v prvú októbrovú noc ubytujú v súkromnej izbe už za 26 eur, čo znamená 13 eur na jedného. Spomínané ubytovanie však má priemerné hodnotenie, tak si vždy nezabúdajte predtým, ako si zarezervujete ubytovanie, skontrolovať recenzie. Aby ste po príchode na dovolenku nezostali nepríjemne prekvapení.

Portál Budget Your Trip, ktorý zhŕňa reálne výdavky cestovateľov, spomína, že na jeden deň na Cypre potrebujete, ak cestujete nízkonákladovo, len 44 eur. V tejto sume sú už zahrnuté náklady na ubytovanie, stravu aj dopravu. Samozrejme, dovolenka na Cypre vás môže vyjsť aj oveľa drahšie, no ak chcete dovolenkovať za menej, dá sa to aj v tejto destinácii. Len ako vždy, nezabudnite na dôkladné plánovanie.