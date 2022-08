Za koliesko uhorky na strope žiada šialenú sumu. Umelecké dielo vyvolalo búrlivé reakcie

Pod pojmom umenie si väčšinou predstavíme nejakú maľbu alebo sochu. Pravdepodobne si však nikto z vás nepredstaví koliesko, ktoré niekto vybral z cheeseburgera a nalepil ho na strop za pomoci omáčky. Austrálsky umelec si však za toto „veľdielo“ pýta 6 200 dolárov.

Pre niekoho obyčajná uhorka z McDonald´s, pre iného umelecké dielo hodné tisícok dolárov. Ako píše portál Business Insider, novozélandská galéria Michael Lett Gallery hostí nezvyčajnú výstavu. Medzi vystavenými kúskami sa nachádza aj dielo austrálskeho umelca Matthewa Griffina. Griffin vzal uhorku z cheeseburgera a omáčkou ju prilepil o strop galérie.

Svoje dielo nazval „Pickle“, čo v preklade znamená Nakladaná uhorka. Žiada zaň 6 280 dolárov (v prepočte 6 121 eur). Samozrejme, zmiešané reakcie na seba nenechali dlho čakať. Nakladaná uhorka vyvoláva podľa portálu The Guardian množstvo otázok, napríklad, ako určujeme význam a hodnotu predmetu.

This piece of „art“ currently on show at Auckland’s Michael Lett Gallery and has been valued at NZ$10,000 (just over £5000)! 😱

It is quite simply titled „pickle“ and it is a McDonald’s pickle stuck to the ceiling of the gallery 🤔

Read more here 👉 https://t.co/aIQ92foH8E pic.twitter.com/OwJlgCURwf

— Orchard (@Orchardtweets) August 1, 2022