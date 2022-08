Chceli zvýšiť sebavedomie žien. Španielska vláda v kampani vyretušovala žene protézu

Pred niekoľkými dňami sme vás aj my informovali o iniciatívne, ktorú spustila španielska vláda. Jej cieľom bolo poukázať na to, že žiadna žena, bez ohľadu na váhu, vek, či farbu pleti, by sa za svoje telo na pláži nemala hanbiť. Zdá sa však, že na umelé končatiny na pláž podľa nej nepatria.

Vyretušovali jej protézu

V rámci kampane podporujúcej sebavedomie žien uverejnila španielska vláda ilustráciu, ktorej cieľom je poukázať na to, že nikto by sa nemal za svoje telo hanbiť, a to bez ohľadu na vek, váhu, či farbu pleti. Ako ale píše portál Unilad, jednej z 5 žien na ilustrácii vyretušovali protézu na nohe. Keď to Sian Green-Lord nachádzajúca sa na spodku ľavej strany obrázka zistila, triasla sa od zlosti.

Pre BBC sa vyjadrila, že ani nedokáže slovami popísať, ako veľmi ju to nahnevalo. Tvrdí, že obrázok bol do kampane použitý bez jej vedomia a súhlasu, no to, že bol takýmto spôsobom upravený, je podľa Sian absolútny vrchol. Nie je jediná, komu sa nepozdáva, že si nikto nepýtal súhlas od žien vyobrazených na ilustrácii.

Aj britská modelka Nyome Nicholas-Williams poukázala na to, že sa jej nikto nepýtal, či jej fotku môžu použiť ako vzor pre nakreslenie postavy do ilustrácie. V roku 2020 bojovala s tým, že Instagram jej fotografie blokoval a odstraňoval. Mala pocit, že vôbec nemala kontrolu nad tým, ako verejnosť vníma obsah na jej sociálnej sieti.

Ilustrátorka sa ospravedlnila

Na jednej strane jej teda Instagram fotky odstráni, na druhej strane ich španielska vláda vezme a urobí na ich základe ilustráciu, a to bez toho, aby sa jej na to ktokoľvek pýtal. Ženy by podľa nej mali mať kontrolu nad tým, akým spôsobom sú ich telá prezentované.

Španielska vláda sa ku kritike zatiaľ nevyjadrila. V predchádzajúcich vyjadreniach ale tvrdila, že bojuje proti fóbii z tučnoty a proti nenávisti voči telám, ktoré sa vymykajú tomu, čo je považované za normu.

Autorka ilustrácie Arte Mapache sa verejne ospravedlnila. Tvrdí, že sa chcela fotografiami len inšpirovať, nechcela ich zneužiť. Aby ukázala, že ju to skutočne mrzí, rozhodla sa, že peniaze, ktoré vďaka ilustrácii zarobila, rovným dielom rozdelí medzi modelky, ktorých fotografie použila.