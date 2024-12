Za deň zaplatí za jedlo len 1,80 eura: Slovák napísal presný jedálniček a vysvetlil, ako minie len 56 eur za mesiac

V dnešnej dobe musia mnohí z nás prepočítavať každý jeden cent. Pri platení v obchode nám neraz zostávajú len oči pre plač. Ľudia sa preto snažia vymýšľať kreatívne spôsoby, ako čo najviac ušetriť. Hneď na úvod však zdôrazňujeme, že zdravé a nutrične vyvážené jedlo by malo byť základom našich dní a je o to smutnejšie, že niektorí si ho nemôžu dovoliť. V uplynulých dňoch ste mohli na internete naraziť na detailný plán stravovania aj s výpočtami cien, s ktorým sa podelil istý Slovák.

Na populárnom slovenskom online fóre sa koncom novembra objavil príspevok od používateľa s prezývkou „tomas123456789b“. Začal ho veľmi jednoducho, no v dnešnej finančne náročnej dobe pre mnohých pútavo. „Napíšem sem svoj jedálniček za 56 eur mesačne,“ uviedol.

Opísal sa ako 30-ročný muž s výškou 175 centimetrov a váhou 78 kilogramov. Vzhľadom na svoj bazálny metabolizmus uvádza, že za deň potrebuje prijať 8-tisíc kilojoulov. A podľa tohto rozpísal svoje presné menu v rámci nízkeho mesačného rozpočtu.

Celý mesiac prakticky to isté dookola

Jeho „deň1“ obsahuje na raňajky kapustu s bielym jogurtom, čo mu vychádza na 0,462 eura, na obed si dáva kura s ryžou v porcii za 0,904 eura, čo sa týka olovrantu, vystačí si s tvarohom a mliekom, čo ho vyjde 0,645 eura a svoj deň završuje večerou v podobe dvoch vajec s chlebom v cenovke 0,511 eura.

„Deň2“ začína tento tajomný Slovák ovocím. Do raňajok si zaradil banán a jablko, čo ho finančne vychádza na 0,246 eura, na obed si dáva opäť kura, no namiesto ryže tentoraz volí zemiaky, táto porcia ho stojí 0,82 eura, olovrant je najpestrejší zo všetkých spomínaných jedál, obsahuje fazuľu, hrach, mrkvu, šošovicu a kebab dresing. Aj napriek väčšiemu množstvu surovín ho vyjde len na 0,48 centov. Jeho druhá večera zas pozostáva z bravčovej masti a chleba, za čo zacvaká 0,273 eura.

Čo sa týka celkových nákladov, za deň 1 dá dohromady 2,522 eura a za deň 2 ešte o niečo menej, 1,819 eura. „Celý mesiac kombinujem deň 1 a deň 2,“ doplnil tento muž, ktorého identitu nepoznáme. „Pri mojej cenovej spotrebe ma vyjdú potraviny na 56 eur na mesiac,“ dodal. Napísal aj presné ceny, za ktoré dané produkty v akciách nakupoval.

Ľudia s jeho jedálničkom nesúhlasia

Asi vás neprekvapí, že takýto detailný výpočet sa stal predmetom búrlivých diskusií a komentárová sekcia fóra priam vybuchla.

„Toto jesť, za týždeň umriem od hladu. Vlastne nie, ja by som umrela už pri kapuste na raňajky,“ stojí v jednej z úprimných reakcií. „Jednu vec neverím, že z tohto si najedený. Jedine, že sa takto stravuješ už veľmi dlho a žalúdok máš stiahnutý,“ uviedol niekto ďalší. „Nemyslím, že toto telu dlhodobo stačí,“ viacerí upozornili, že možno krátkodobo mu to vyhovuje, no nemyslia si, že stravovať sa týmto spôsobom dlhší čas je dobrý nápad.

Viacerých zaskočila aj kombinácia kapusty s jogurtom. „Kapusta s jogurtom? To je vražedná kombinácia,“ iný komentujúci doplnil, že k tomuto menu treba ešte pridať Espumisan.

No našli sa aj ľudia, ktorí iniciatívu tohto muža ocenili. „Neviem prečo tieto posmešky. Náhodou veľmi pekný a vyvážený jedálniček. Paráda. Chválim.“

My na záver iba dodáme, že experimentovanie s jedlom sa nemusí vyplatiť. Naše zdravie by malo byť na prvom mieste a to, čo do nášho tela prijímame, má na jeho fungovanie značný vplyv. Nesmieme zabúdať ani na to, že pre mnohých ľudí sú realitou poruchy príjmu potravy, a preto všelijaké pokusy, na ktoré natrafíme na internete, nemusia skončiť dobre.