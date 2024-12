Marininu zubnú ambulanciu v Srbsku navštevujú najmä Slováci: Biele výplne u nás stoja 20 eur, čakaciu dobu nemáme

Počuli ste už o takzvanej medicínskej turistike? Ide o vycestovanie do zahraničia za účelom nielen plastických zákrokov, ako napríklad transplantácie vlasov, ale napríklad aj opravy chrupu. Za takýmito dentálnymi klinikami chodia našinci napríklad do okolia srbského Nového Sadu. V obci Kysáč, kde žijú tisícky Slovákov, založila Marina Francisti stomatologickú ambulanciu s názvom Francisti Dent. Ako nám prezradila, najčastejšie k nim prichádzajú zahraniční pacienti práve zo Slovenska.

Článok pokračuje pod videom ↓

Kysáč je vzdialený približne päť hodín cesty autom z Bratislavy, asi o polhodinu dlhšie sem trvá cesta z Banskej Bystrice a z Košíc sa do tejto srbskej obce dostanete asi za 5 hodín a 20 minút. Napriek vzdialenosti sem Slováci za zubnými zákrokmi cestujú a na internete môžeme naraziť dokonca na to, že návštevu zubných kliník odporúčajú aj ďalším. Presne tak sme sa o tejto konkrétnej dopočuli aj my.

A lákadlami prečo, sú dostupné ceny, ktoré sľubujú, ale možno aj fakt, že sa sem na vyšetrenie pacienti dostanú bez niekoľkomesačnej čakacej doby.

„Sú pacienti, ktorí k nám chodia na otočku, iní zase u nás zostanú viac dní,“ priblížila nám Marina Francisti a dodala, že sa ľuďom snažia v termínoch návštevy prispôsobiť, keďže sú za zákrokmi odhodlaní cestovať aj stovky kilometrov.

Ako vznikla vaša zubná ambulancia? Čomu sa venuje?

Po skončení stomatologickej fakulty som absolvovala povinnú 6-mesačnú prax. Počas nasledujúcich dvoch rokov som získala skúsenosti ako v štátnych, tak aj na súkromných klinikách. Ambulancia “Francisti Dent“ bola založená v roku 2018 a nachádza sa v slovenskej dedine Kysáč, v blízkosti veľkého mesta Nový Sad. Je vzdialená asi 100 kilometrov od hraničného priechodu s Maďarskom.

Zaoberáme sa všetkými odvetviami stomatológie, akými je konzervatívne ošetrenie zubov, protetika, implantológia, chirurgia, čeľustná ortopédia, detská stomatológia a tak ďalej.

Prečo ste začali s ponúkaním služieb dentálneho turizmu?

Ambulancia pôvodne vznikla na ošetrovanie miestnych. Keďže som Slovenka a žijem v slovenskom prostredí, máme tu dosť spoluobčanov, ktorí pracujú a bývajú na Slovensku. Práve tí mi priblížili situáciu dentálnych služieb na Slovensku, a tak sme dostali nápad začať sa zaoberať dentálnym turizmom.

Ako vyzerá návšteva vašej ambulancie? Viete nám priblížiť celý proces od objednania pacienta až po samotné vykonanie zákroku?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného