Za cenu trojizbového bytu v Bratislave môžete kúpiť v Španielsku celú dedinu. Má to však háčik

Nejeden Slovák uvažuje nad kúpou nehnuteľnosti, ceny sa ale v poslednom čase vyšplhali do závratných výšok. Za cenu trojizbového bytu v Bratislave ale teraz môžete v Španielsku vlastniť celú dedinku.

Ponuka, aká sa neodmieta

Dedinka Salto de Castro sa nachádza v severozápadnej časti Španielska neďaleko hraníc s Portugalskom a je na predaj za 260 000 eur, píše portál BBC News. Ak by ste sa sem chceli odviezť autom z Madridu, trvalo by vám to približne 3 hodiny. Súčasťou dedinky je 44 domovov, kostol, škola a dokonca aj hotel. Nájdete tu dokonca aj mestský plavecký bazén.

Čo však dedinka nemá, sú obyvatelia. Nikto tu nebýva už približne 30 rokov. Súčasný majiteľ kúpil Salto de Castro okolo roku 2000, plánoval miesto premeniť na raj pre turistov. Nastala ale kríza a plán mu napokon nevyšiel. Nádeje sa ale nevzdáva a dúfa, že dedinka raz bude skutočne prekvitať.

Záujem prejavili už stovky ľudí

Dnes už 80-ročný majiteľ na webe Idealista uvádza, že býva v meste a už sa viac nevládze starať o údržbu dediny. Zdá sa, že ľudí ponuka zaujala, odkedy bola minulý týždeň uverejnená, Salto de Castro navštívilo už viac ako 50 000 ľudí. Najmenej 300 z nich aj prejavilo záujem o kúpu. Ozvali sa mu záujemcovia z Ruska, Francúzska, ale aj z Belgicka či z Británie. Jeden z nich dokonca už zaplatil aj zálohu.

Dedinku vybudovala okolo roku 1950 spoločnosť na výrobu elektrickej energie Iberduero. Poslední obyvatelia ale za sebou brány zavreli len o 30 rokov neskôr. Mnohí sa odsťahovali preto, lebo celá oblasť je riedko osídlená a chýbajú tu služby. Na predaj bola už aj v minulosti, avšak za sumu 6,5 milióna eur.

V tom čase o Salto de Castro neprejavil záujem nikto a nejednu budovu zničili vandali. Aj keď znie suma 260 000 eur pomerne lákavo, kupujúci bude musieť investovať omnoho viac, ak bude chcieť, aby sa do dedinky vrátili ľudia. Potrebná investícia by sa mohla vyšplhať aj k 2 miliónom eur.