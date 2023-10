Z tejto letenky za 13 eur sa vám zatočí hlava: Za malý peniaz môžete vyraziť na zaujímavý výlet, let trvá dve hodiny

Jeseň je obľúbeným ročným obdobím pre množstvo ľudí. Napriek sychravým dňom má nepochybne svoje čaro. A je ideálna na spoznávanie európskych miest, keďže sa už nemusíte obávať toho, že vám pri prechádzkach príde z tepla nevoľno. Zbaľte si svoje dáždniky, pretože máme pre vás tip na lacný Londýn.

Sú len tri typy ľudí — tí, ktorí Londýn nemusia, tí, ktorí ho bezhlavo zbožňujú a potom ľudia, ktorí ho zatiaľ ešte nenavštívili. Ak patríte do posledných dvoch spomínaných skupín, mali by ste vedieť o týchto lacných letenkách.

S lacnými letenkami sa roztrhlo vrece

Priamo z Bratislavy sa v novembri, a dokonca aj v prvej polovici decembra, dostanete do Londýna za pár eur. Takže máte možnosť vyraziť sem na jesenný trip, alebo dokonca okúsiť vianočnú atmosféru tohto mesta za malý peniaz. S letenkami za 13 eur sa roztrhlo vrece a za takúto cenu sem môžete vyraziť už o mesiac, 12. novembra. Let z Bratislavy trvá približne 2 hodiny a 20 minút a letí sa na letisko Stansted, odkiaľ sa do mesta dopravíte pohodlne napríklad vlakom.

Ani cena spiatočnej letenky nemusí zruinovať váš rozpočet. Ak v Londýne strávite od tohto dátumu 6 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 39 eur.

Čo robiť v Londýne?

Ďalšou dobrou správou je, že Londýn sa dá užiť aj lowcostovo. Ak budete mať šťastie, môžete natrafiť na lacné ubytovanie a potom by ste mali vedieť, že mnohé múzeá tu navštívite úplne zadarmo. A verte tomu, že stoja za pozornosť, či už patríte medzi milovníkov histórie, umenia, britskej kráľovskej rodiny alebo vedy.

Medzi najznámejšie a ikonické miesta Londýna patria Buckinghamský palác, Elizabth Tower alebo Big Ben, London Eye či Tower Bridge.

Ako tip vám dávame Sky Garden, odkiaľ sa vám naskytne 360 stupňový výhľad na mesto, a to úplne zadarmo. Len si nezabudnite zarezervovať lístky dopredu, keďže sú na presný čas a toto miesto sa teší veľkému záujmu.

