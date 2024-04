Leto sa vracia, no netešte sa. V tieto dni sa všetko zmení, pripravte sa na prudké ochladenie

Po nekonečných pochmúrnych dňoch, prišla s víkendom zmena a tú sme si preniesli aj do nového pracovného týždňa. Sprevádzať nás bude slnečné a teplé počasie, iMeteo však upozorňuje, že sa blíži zmena.

Článok pokračuje pod videom ↓

Víkendové počasie bolo po daždivých, chladných a miestami aj zasnežených dňoch príjemnou zmenou. Na niektorých miestach teplota stúpla na +25 °C. Potrápil nás však silnejší vietor od juhu, ktorý k nám okrem tepla priniesol aj saharský prach.

Teplo dlho nepotrvá

Ako informuje iMeteo, mohutná tlaková výš z juhu k nám prinesie prevažne polojasnú oblohu. Ešte ráno sa však treba pripraviť aj na hmlu.

Kým minulý týždeň boli teploty výrazne pod dlhodobým priemerom, dnes nás čaká príjemný teplý, skoro až letný deň. Maximálne teploty sa budú pohybovať medzi +21 až +26 °C. Naprieč celým Slovenskom bude dnes malá oblačnosť, na západe bude +22 až +25 °C, na strednom Slovensku vystúpia teploty na +20 až +24 °C a na východe medzi +20 až +24 °C.

Teplo bude aj na horách, kde vo výške 1 500 metrov nad morom teplomery ukážu +12 °C.

Slnečné dni nás budú sprevádzať aj zajtra a v stredu, počas sviatočného dňa sa však nad Stredomorím začne prehlbovať tlaková níž. Tá začne postupne ovplyvňovať počasie v mnohých európskych krajinách, vrátane Slovenska.

Nateraz to vyzerá tak, že štvrtok prinesie výrazné búrky do Nemecka, cez Alpy, Balkán až do severného Grécka. Nevyhne sa však ani Slovensku.

„Podľa aktuálneho vývoja, čo sa však ešte môže zmeniť, by mal studený front doraziť na naše územie vo štvrtok večer alebo v pondelok ráno. Front so sebou prinesie dážď a ochladenie, no na čele frontu treba počítať aj s búrkami, ktorým by sa ani naše územie nemalo vyhnúť,“ predpovedá iMeteo.

Nasledujúci víkend by tam mohol byť chladnejší ako ten, ktorý máme za sebou.