Z tej sumy sa vám zatočí hlava: Johnny Depp zarobil vďaka Pirátom Karibiku majland

Za úspechom dobrodružnej série Piráti Karibiku stojí nepochybne viacero faktorov, no tým najdôležitejším je predstaviteľ hlavnej postavy kapitána Jacka Sparrowa, herec Johnny Depp. Ten sa objavil v piatich dieloch, no v dlho plánovanom šiestom ho s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíme. Možno je za tým aj tento fakt.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď sa prvý diel série Piráti Karibiku (Pirates of the Caribbean) objavil v kinách, nikto netušil, ako to vypáli. Očakávania ale boli veľké, píše web Screen Rant. Za filmom producentsky stála spoločnosť Disney, napokon bola to práve atrakcia v ich zábavnom parku, ktorá vznik filmu inšpirovala. Nepochybne ale najväčšou zárukou úspechu bol herecký výkon Johnnyho Deppa.

Úspešná značka najmä vďaka Deppovi

Už po prvom premietacom víkende sa ukázalo, že Disney vyrobil hit a takmer ihneď sa začalo hovoriť o možnom pokračovaní. Po prvom filme sme dostali s niekoľkoročnými prestávkami ďalšie 4 filmy, dovedna séria zarobila celosvetovo viac ako 1 miliardu dolárov. Je preto pochopiteľné, že Disney o úspešnú značku prísť nechce, no bez Johnnyho Deppa na palube to bude pomerne ťažké.

Keď sa začalo hovoriť o prípadných Pirátoch Karibiku 6, na stole sa okamžite objavila téma, že Johnnyho už ako Jacka Sparrowa neuvidíme. Priestor majú dostať nové postavy a má ísť o reboot. Práve tu sa ale môžu tvorcovia veľmi popáliť, pretože fanúšikovia Pirátov chcú Johnnyho aj napriek kauzám a škandálom, ktorým v poslednom období čelil. Objavili sa tiež už aj informácie, že ani samotnému Deppovi sa do pirátskej série veľmi ísť nechce, aj keď práve vďaka nej si prišiel na nemalý balík peňazí.

Astronomické zárobky

Za prvý film Piráti Karibiku: Prekliatie čiernej Perly (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) zinkasoval „smiešnych“ 10 miliónov dolárov. Ako Screen Rant vysvetľuje, zohľadňovalo to jeho vtedajší status áčkového herca a úspešnosť projektov, na ktorých predtým pracoval.

Druhý a tretí diel, teda Truhlica mŕtveho muža (Dead Man´s Chest) a Na konci sveta (At World´s End), vznikali súčasne a Depp za ne dostal honorár neuveriteľných 110 miliónov dolárov.

Štvrtý diel Piráti Karibiku: V neznámych vodách (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) zarobil hercovi 55 miliónov dolárov a zatiaľ posledný diel s podtitulom Salazarova pomsta (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) mu vyniesol honorár 90 miliónov dolárov.

Za všetkým sú peniaze

Len na honorároch tak Johnny Depp získal 265 miliónov a ak by mal účinkovať v ďalšom pokračovaní, štúdio Disney by ho muselo finančne motivovať viac než doposiaľ. Ďalšou vecou je fakt, že ani Disney mu v súdnych sporoch s Amber Heard neverilo a dištancovalo sa od neho.