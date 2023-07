Vinili ho zo smrti, v posteli si našiel ľudské výkaly: Sexsymbol Johnny Depp priznal, že o panictvo prišiel okolo trinástich

Megahviezda Johnny Depp mal už dnes zamieriť na Slovensko. Nie však v role herca, ako ho asi pozná väčšina z nás, ale v úlohe hudobníka skupiny Hollywood Vampires, kde pôsobí po boku Alica Coopera. Ako sme vás informovali, to sa na poslednú chvíľu zmenilo. Za tie roky, čo je na očiach verejnosti a pod pozorným objektívom kamier, v médiách meno Johnny Depp zarezonovalo mnohokrát. Zhrnuli sme najväčšie škandály, ktoré sa s ním spájajú, a tiež klebety, ktoré zaplavili titulky a obleteli svet.

V článku sa dozviete aj: akým nepríjemným obvineniam Johnny Depp čelil;

ako opísal svoje komplikované detstvo;

čo za kontroverzné odhalenia priniesol súd medzi ním a Amber Heard;

prečo ho fanúšikovia vinili zo smrti herca Phoenixa;

akú hodnotu má jeho majetok.

Jednou z najväčších hereckých hviezd

Johnny Depp sa považuje za jedného z najznámejších a najobľúbenejších hercov súčasnosti. A to oprávnene. Mnohí fanúšikovia ho zbožňujú za stvárnenie roly svojského piráta Jacka Sparrowa, no postáv, ktorým vdýchol život a stali sa ikonickými, je oveľa viac. Spomeňme napríklad Nožnicovorukého Edwarda či Willyho Wonku v snímke Charlie a továreň na čokoládu.

Keďže prichádza na Slovensko v úlohe hudobníka, tak už asi tušíte, že sa vo svojom živote nevenoval iba herectvu, ale aj hudbe. Zaujímavosťou je, že bol v podstate ešte len dieťaťom, keď sa začal učiť hrať na gitare a nevzdal sa toho ani popri svojej hviezdnej kariére.

Obvinenia z fyzického napadnutia

Minulý rok sa s Deppom spájal predovšetkým ostro sledovaný súdny proces s jeho bývalou manželkou Amber Heard. Okrem správ o súde medzi Deppom a Heard, spôsobili škandál obvinenia z fyzického násilia, ktorého sa mal Depp v minulosti dopustiť. Ako spomína Sky News, člen štábu Gregg Brooks herca žaloval z napadnutia počas nakrúcania filmu Mesto lží v roku 2017. Depp mu mal adresovať vulgárne slová a následne ho udrieť do rebier.

V posteli si vraj našiel ľudské výkaly

Pripomeňme si aj samotný súd medzi touto bývalou manželskou dvojicou, najprv Amber obvinila Johnnyho z domáceho násilia v kontroverznom článku. Napokon to viedlo až k procesu za ohováranie, ktorý vyhral práve Depp. Ako sme vás informovali, padlo počas neho množstvo špiny a obvinení z jednej aj z druhej strany. Napríklad Johnny Depp tvrdil, že mu Amber nechala nepríjemný darček v podobe ľudských výkalov, píše CBS News. Malo sa to udiať počas toho, ako sa Depp rozhodol ísť si po veci do ich spoločného apartmánu v čase, keď bola Amber na svetoznámom festivale Coachella. Hneď pri vstupe dostal varovanie od bodyguarda, ktorý ho oboznámil so situáciou. Tento zážitok Depp opísal prídavnými menami ako krutý, absurdný a groteskný. Dodal, že Amber to zvalila na psov, no on si je istý, že nepatrili im. Nezostávalo mu však nič iné, než sa na celom incidente baviť.

Ako uvádza Insider, stalo sa tak totiž po tom, ako sa s Amber rozišiel v období jej narodenín. „Na mojej strane postele boli ľudské výkaly,“ povedal Depp na margo fotografie, ktorú v apartmáne zhotovila domáca. Táto udalosť bola medializovaná už v roku 2020.

Hovoril o tom, ako ho v detstve týrala mama

V tomto prípade ide o mimoriadne osobné priznania, s ktorými Depp vyšiel na verejnosť. Pred súdom sa rozhovoril aj o vzťahu so svojou údajne násilnou mamou, ktorá mala po ňom hádzať popolníky alebo ho udierať opätkami topánok či telefónom, ale aj o drogovej závislosti.

Mal búrlivé dospievanie