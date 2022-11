LEGO reaguje na bludy, ktoré neustále zverejňuje Dráčik na svojej stránke. Končí u nich s inzerciou, situáciu skúmajú

Hračkárstvo Dráčik sa v médiách objavuje častejšie, ako by sa možno očakávalo. Dôvodom sú kontroverzné bannery, ktoré sú zverejňované na ich hlavnej webovej stránke. Tie hrajú na nôtu ľuďom, ktorí nesúhlasia s očkovaním, sú proti pomoci Ukrajine, či majú nejaký problém s LGBTQ+ komunitou.

LEGO reaguje

Ak navštívite hlavnú stránku hračkárstva, môžete si byť v podstate vždy istý, že vás privíta banner, po ktorom prečítaní mnohí zvažujú, či radšej stránku nezatvoria a svoj nákup hračiek nezrealizujú u konkurencii.

Na kontroverzné texty zareagoval aj výrobca obľúbenej stavebnice LEGO, kde na sociálnej sieti zareagoval na dotazy, ktoré sa pýtali, dokedy budú predávať svoje výrobky v Dráčiku, uvádza portál omediach.com.

LEGO pod svojím oficiálnym profilom reagovalo, že zastavujú inzerciu v Dráčiku a situáciu ďalej vyhodnocujú. Je tiež možné, že po vyhodnotení situácie, LEGO bude požadovať, aby Dráčik prestal predávať ich produkty.

Rovnako, a dokonca ráznejšie, by sa mali zachovať aj iní

Podobný postoj ako LEGO by pritom mali zvoliť aj iní výrobcovia hračiek, ktorým záleží na svojom mene. A to nielen v tom, že by zastavili na takejto stránke inzerciu, ale mali by zájsť aj ďalej a prestať predávať svoje hračky v takomto hračkárstve. To zatiaľ neurobilo ani LEGO.

Pri širšom pohľade, žiadna zodpovedná spoločnosť by nemala mať záujem predávať svoje produkty u predajcu, ktorý otvorene šíri bludy, má podivné narážky na LGBTQ+ komunitu, alebo textami na svojej stránke podporuje skôr okupantov, ako napadnutú Ukrajinu. V konečnom dôsledku, malý zisk z predaja nevyváži dlhodobé poškodenie dobrého mena, ktoré sa spája s takou pofidérnou značkou, akou sa hračkárstvo Dráčik za posledné mesiace stalo.