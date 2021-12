Z kráľovnej krásy prvou ženou na čele mafie: Prezývali ju bábika, za vraždu manžela za brutálne pomstila

Dostala prezývky ako kráľovná Camorry či najvážnejšia členka talianskej mafie a stala sa prvou ženou, ktorá získala titul mafiánskeho bossa. Na druhej strane vyhrala súťaž krásy a venovala sa svojím obchodom s oblečením. Assunta “Pupetta” Marescaová zomrela vo štvrtok večer vo svojom byte vo svojom rodnom mestečku, neďaleko Neapolu. Vo veku 86 rokov podľahla dlhej chorobe. Priblížme si Pupettin kontroverzný príbeh.

Jej život sa nedá lepšie vyjadriť iným prívlastkom, ako búrlivý. Narodila sa 19. januára 1935 v talianskom meste Castellammare di Stabia, ktoré sa nachádza na predmestí Neapolu. Pochádzala z rodiny, ktorej zločin nebol vôbec cudzí. Otec Alberto Maresca bol pašerákom a spoločne so strýkom Vincenzom Marescaom členom známej talianskej zločineckej organizácie Camorra, o ktorej si ešte povieme viac.

Zbraň vytiahla z kabelky počas bieleho dňa a zabíjala na ulici

Ako sa hovorí, jablko nepadá ďaleko od stromu a tento príbeh toto príslovie potvrdzuje. Assunta, alebo Pupetta – bábika, ako sa jej hovorilo, vyrastala v mužskom drsnom svete, kde mala všetko, po čom túžila. Okrem toho bola aj neuveriteľne krásna a ako tínedžerka sa stala víťazkou súťaže krásy.

Netrvalo dlho, kým si našla svojho vyvoleného. Vydala sa o rok neskôr za zločinca Pasqualea Simonettiho, ktorý bol však krátko po ich svadbe zabitý. Pupetta to nenechala len tak a rozhodla sa pre bezcitnú pomstu. Podarilo sa jej zistiť, že vraždu Pasqualea si objednal vtedajší šéf Camorry Antonio Esposito a nešetrila ho. Zastrelila ho verejne, počas bieleho dňa, a to rovno uprostred ulice. Zbraň vytiahla so svojej kabelky a keď ho videla, jednoducho si nedokázala pomôcť a zobrala spravodlivosť do vlastných rúk. V tom čase mala iba 20 rokov, informuje TASR.

Svoj čin neoľutovala a spáchala by ho znova

Pupetta bola tehotná, to však nezabránilo tomu, aby bola odsúdená na 18 rokov za mrežami. Jej trest sa napokon upravil a znížil na 13 rokov a 4 mesiace odňatia slobody. Ako píše Guardian, túto svoju pomstu ani počas súdu neoľutovala. V tomto období vyslovila, že by to pokojne urobila znova. Napriek tomu, že jej súdny proces priniesol značnú mediálnu slávu, ešte to nebolo nič v porovnaní s tým, aký ošiaľ okolo seba vyvolala, keď sa z väzenia dostala na slobodu.

Ako prvá žena na čele mafie

Stretla sa so svojím synom, ktorý mal zločin tiež v krvi. Jej ďalším partnerom sa stal Umberto Ammaturo, s ktorým priviedla na svet dvojičky, neskôr ho však podozrievala z vraždy jej prvého syna. Považoval ho za svojho konkurenta, ktorý by mohol v Camorre zamiešať karty, takže jeho motív by bol jasný.

Povedzme si niečo o samotnej mafiánskej organizácii. Členovia Camorry boli obchodníci so zbraňami alebo drogami. Okrem toho sa spája s prostitúciou a v neposlednom rade stojí za stovkami až tisíckami ľudských obetí na životoch. Jednoducho, ide o skupinu, s ktorou by ste radšej nechceli mať nič spoločné. Teda ak nie ste Pupettou.

Stala sa kráľovnou Camorry

Stala sa prvou ženou, ktorá získala titul mafiánskeho bossa. Po prepustení z väzenia bola jednou z najváženejších a najmocnejších zástupkýň neapolskej mafie. Vyslúžila si prezývku “kráľovná Camorry”. Začiatkom 80. rokov minulého storočia sa Pupetta opäť vrátila na štyri roky do väzenia v súvislosti s vraždou miestneho forenzného experta, uvádza TASR. Podľa Daily Mail telo jej obete bolo nájdené v aute bez hlavy. Pupetta však popierala, že by tento zločin spáchala ona. Trest si však napriek tomu musela odsedieť.

Zahrala si vo filme samú seba

Napriek tomu, že sa jej neminul ani prívlastok najzúrivejšia šéfka Camorry, popri zločine si otvorila dva obchody s oblečením, ku ktorým sa utiahla predovšetkým na sklonku svojho života.

Ak sa vám jej príbeh zdá známy, nie je to náhoda, možno ste ho už videli na strieborných plátnach. Pupetta si totiž zahrala si samú seba vo filme s názvom Zločin v Posillipe. Táto snímka je v dnešnej dobe už unikátnym záznamom kráľovnej Camorry. V roku 2013 vznikla aj miniséria s názvom Pupetta, ktorej predlohou bol práve jej životný príbeh.