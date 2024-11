Z hororového nálezu prišlo všetkým zle: Žena 3 roky držala svoje dieťa v zásuvke pod posteľou, aby ho utajila pred rodinou

To, čo vykonala žena z Cheshire, je absolútne nepochopiteľné pre sociálnu pracovníčku, políciu, aj súd. Nechcene otehotnela, a keď porodila, snažila sa existenciu dieťaťa udržať v tajnosti pred partnerom aj ostatnými deťmi. Držala ho preto v zásuvke pod posteľou, a to takmer 3 roky.

Dievčatko držala v zásuvke pod posteľou

Ako informuje Mail Online, matka chcela svoje dievčatko udržať v tajnosti pred zvyškom rodiny, po narodení ho preto držala v zásuvke pod posteľou takmer 3 roky. Žena napokon priznala krutosť páchanú na dieťati a skončila za mrežami, súd jej vymeral 7,5-ročný trest. Dievčatko sa nikdy nenadýchlo čerstvého vzduchu ani nebolo vonku na dennom svetle. Dieťa napokon objavil partner ženy, keď odišla z domu, no on sa vrátil použiť toaletu a začul plač. So ženou nežil natrvalo, ale často ju navštevoval.

Dieťa bolo natoľko podvyživené, že pôsobilo ako 7-mesačné bábo. Žena ho často dlhší čas vôbec nekŕmila a dievčatko nedokázalo reagovať ani na vlastné meno. Keď sa ho podarilo nájsť, bolo v zlom stave, malo viacero telesných deformít, rázštep podnebia a ďalšie problémy, no matka ho nikdy nevzala k lekárovi. Nikdy nedostalo darček, nikdy neoslavovalo narodeniny či Vianoce, a keď žena šla na návštevu k svojej rodine, ostalo celkom opustené. Osamotené ostávalo, aj keď brala ostatné deti do školy a šla do práce. Keď prišiel na návštevu jej partner, žena dieťa odniesla do inej miestnosti tak, aby si to nevšimol.

Takto obhajovala svoje konanie

Sudca matke vytkol, že nikdy neprejavila svojmu dieťaťu ani len náznak lásky. Vyhladovala ho a pripravila o akékoľvek interakcie s inými ľuďmi a so svetom. Nikto nerozumie tomu, ako mohla žena, ktorej identita nebola prezradená v záujme ochrany dieťaťa, držať toto príšerné tajomstvo tri roky. Na dieťa to bude mať katastrofálne následky, po fyzickej, psychickej, ale aj sociálnej stránke. Podľa sudcu, inteligentné malé dievčatko v tej zásuvke zomieralo zaživa, no konečne sa mu dostáva opatery, akú potrebuje.

Sociálna pracovníčka, ktorá bola po náleze dievčatka do domu privolaná, popísala, že matka reagovala úplne bez emócií. Sucho skonštatovala, že naozaj držala dcéru v zásuvke. Pracovníčka bola v absolútnom šoku. Policajti, ktorí boli do prípadu zapojení, mali počas výpovede pred súdom v očiach slzy.

Matka dievčatka sa vyjadrila, že o tehotenstve netušila, a keď porodila, bola veľmi vystrašená. Dodala, že zásuvka nikdy nebola celkom zatvorená a dieťa v nej netrávilo všetok svoj čas, no nebolo súčasťou rodiny. Otec dieťaťa ju vraj týral a nechcela, aby sa o jeho existencii dozvedel. Ostatné deti boli žene už taktiež odobraté, no obhajovala sa, že sa o ne starala dobre. Sudca sa vyjadril, že niečo takéto príšerné nevidel a nezažil počas celej svojej 46-ročnej kariéry.