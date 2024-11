Nútila ho upratovať jej výkaly, bodala ho vidličkou: Z otrasného prípadu týrania muža manželkou bolo zle aj polícii

Človek nikdy nemôže vedieť, čo sa odohráva za zatvorenými dverami domácností. Dôkazom je príbeh Richarda Spencera. Jeho manželka Sheree mu urobila zo života peklo. Týrala ho spôsobom, z akého sa dvíhal žalúdok policajtom aj súdu.

Príbeh Sheree a Richarda začínal tak ako tisícky ďalších. Keď sa v roku 2000 stretli, verili, že ich láska nemá hraníc a potrvá večne. Ako informuje web Criminal Injuries Helpline, Sheree pracovala vo väzení ako projektová manažérka a rada sa chválila tým, že má konexie na vysokopostavených ľudí vo vláde, vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona. Možno preto mala pocit, že jej Richard patrí a má právo zaobchádzať s ním, ako sa jej len zapáči. Týranie bolo spočiatku nenápadné. Snažila sa ho v rôznych veciach kontrolovať a trúsila na jeho adresu kruté poznámky. Strkala do neho a občas mu vylepila facku.

Po istom čase sa to ale zvrhlo na brutálnu izoláciu od rodiny a priateľov, manipuláciu a násilie. Fyzický, ale aj psychický teror, ktorý Richard denne zažíval, trval takmer 20 rokov. Navonok vyzerali Spencerovci ako idylická rodinka, za zatvorenými dverami ich domova sa však diali neuveriteľné hrôzy. Sudkyňa podľa The Sun tento prípad nazvala najhorším prípadom domáceho násilia a kontroly, aký kedy videla.

‘’Harrowing‘ nanny cam footage shows wife’s horrific abuse of husband in shocking new Netflix documentary’

Many men go through similarly horrific abuse. Pleased to see Netflix highlighting thishttps://t.co/MdvuT7JNOB

— Phil Mitchell:Specialist Working With Abused Males (@PhilMitchell83) October 30, 2024