Z Bruselu prichádzajú ďalšie zmeny, ovplyvnia túto veľkú skupinu slovenských motoristov. Týkajú sa predovšetkým parkovania

Výzvy v oblasti ekológie, ale aj bezpečnosti či komfortu účastníkov cestnej premávky – práve auto-moto segment je v poslednej dobe v rámci Európskej únie pomerne frekventovanou témou a do platnosti postupne vstupujú rôzne novinky. Tie najnovšie sa dotknú špecifickej skupiny motoristov.

Konkrétne ide o ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), ktorí sú špecifickou a pomerne veľkou skupinou aj na slovenských cestách. Pochopiteľne, v rámci samotnej premávky sa ich dotýkajú rôzne upravené pravidlá, nehovoriac o parkovaní, ktoré môže často spôsobovať problémy. Väčšina služieb či úradov už v súčasnosti má pre tieto osoby vyhradené špeciálne miesta.

Ako upozornil portál TopSpeed.sk, Európska únia by rada týmto účastníkom cestnej premávky takpovediac uľahčila život, a preto by v blízkej budúcnosti chcela implementovať zavedenie takzvaného celoeurópskeho parkovacieho preukazu. V tlačovej správe Európskej komisie sa uvádza, že okrem vylepšeného parkovacieho preukazu by mali ZŤP dostať aj nový preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.

„Držiteľom zabezpečí tento preukaz rovnaký prístup k osobitným podmienkam a preferenčnému zaobchádzaniu kdekoľvek v EÚ,“ píše sa v tlačovej správe. Platí to aj o spomínanom parkovaní, na ktoré budú mať dotknutí motoristi rovnaký nárok vo všetkých členských štátoch. Návrh predložila komisia ešte začiatkom septembra a v prípade prijatia právneho aktu musia konkrétne krajiny vymeniť staré preukazy za nové v lehote dva a pol roka.

Ako ďalej uviedol TopSpeed, slovenské úrady už konkrétne potvrdili, že chcú začať staré preukazy vymieňať najneskôr od roku 2026 a budú tak robiť bezplatne.