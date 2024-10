Dobré správy pre slovenských motoristov: Ceny na čerpacích staniciach ich potešia, takto budú vyzerať

Slovenských motoristov by mal v najbližších dňoch vývoj cien na čerpacích staniciach potešiť. Analytici predpokladajú, že zdražovanie na slovenských pumpách sa zastaví. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný odraz cien palív by sa u nás mal zastaviť s výhľadom k určitej korekcii.

Cena benzínu by nemala podľa neho stúpať výrazne nad 1 euro a 50 centov a mohla by konvergovať späť k tejto méte. „Cena nafty by mohla byť limitovaná 1 eurom a 45 centami,“ dodal Pánis. „Domáce ceny palív sa po predchádzajúcom raste cien palív v Rotterdame zvýšili,“ dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček. Dobiehanie oneskoreného cenového vývoja, by sa rastom cien na našich čerpacích staniciach podľa neho ešte malo prejavovať budúci týždeň. „Následné tempo ich rastu však bude pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo a ceny by zas po isté obdobie mohli skôr stagnovať,“ doplnil Boháček.

Ceny vzrástli

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 41. týždni tohto roka v porovnaní s minulým týždňom vzrástli o približne 2 centy na liter. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,495 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,710 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili drahšie, v priemere za 1,420 eura za liter.

V porovnaní s okolitými krajinami podľa Boháčka tankujeme benzín najdrahšie v regióne strednej Európy s výnimkou Rakúska, kde je o 1 cent drahší. Naftu tankujeme s výnimkou Česka a Poľska lacnejšie, keď iba v týchto dvoch krajinách sú aktuálne ceny ešte o 7, respektíve 1 cent výhodnejšie ako u nás. V Maďarsku a Rakúsku si priplatíme za naftu približne 10 centov. Ceny benzínu sú u nás priemerne o 15 centov nižšie ako v EÚ a o 20 centov ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 12 centov ako v EÚ, respektíve o 14 centov v porovnaní s eurozónou.

Zastavovanie zdražovania bude podľa Pánisa vidno v celej Európe. Najlacnejšie bude možno benzín natankovať v okolitých krajín EÚ v Česku a Poľsku, kde by sa mohla cena pohybovať pod 1 eurom a 40 centami. V Rakúsku by sa mal držať okolo 1 eura a 50 centov a v Maďarsku, Chorvátsku a Slovinsku bude možné natankovať mierne pod týmito úrovňami.

„Nafta ostane v stredoeurópskom regióne najlacnejšia v Českej republike, no jej cena vráti pod 1 euro a 35 centov a v prípade Poľska sa bude pohybovať okolo 1 euro a 40 centov,“ uviedol Pánis. Rakúske ceny nafty by sa mohli vrátiť pod 1 euro a 50 centov, pričom za podobnú cenu ju budú môcť motoristi natankovať v priemere aj v Chorvátsku a Slovinsku.