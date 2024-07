Vztýčený prostredník nebol vždy vulgárnou urážkou: Jeho pôvod v histórii vás prekvapí

Každá kultúra má svoje gestá, ktoré sú považované za urážku. Vystrčenie prostredníka je však univerzálne gesto, ktorému rozumie hádam každý po celom svete. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo je vlastne vulgárne a ľudí uráža?

Bol to len žart

Ako informuje CNN, asi pred 2500 rokmi vytvorili Gréci falické gesto, ktorým sa posmievali jeden druhému. Zatiaľ čo v súčasnosti ukázanie prostredníka jasne vyjadruje „p***b sa“, v klasickej spoločnosti bol podľa historikov prostredný prst skôr žartovným sexuálnym odkazom. Prostredník mal totiž naznačovať vztýčený penis. Išlo ale o žart, nie o urážku.

Niektorí historici tvrdia, že občas dokonca nešlo len o ukázanie prostredníka. Zo žartu si ho Gréci občas navzájom strkali aj do nosných dierok, alebo do iných otvorov. Toto gesto sa nakoniec dostalo až do starovekého Ríma, kde ho miestni nazývali „digitus impudicus“, teda neslušný prst. Rímsky historik Suetonius uvádza, že cisár Caligula nútil svojich poddaných, aby mu bozkávali prostredník. Podľa antropológov išlo o ponižujúce gesto, prostredník mal totiž symbolizovať pohlavný úd panovníka.

Cirkvi sa gesto nepáčilo

Aj v dnešnej dobe vystrčený prostredník a pokrčené zvyšné prsty reprezentujú vztýčený penis a semenníky. V stredoveku sa toto obscénne gesto používalo pomenej, najmä kvôli katolíckej cirkvi, ktorej sa akékoľvek sexuálne gestá nepozdávali. Neskôr sa ale vrátilo takpovediac v plnej sile. Do sveta sa začalo šíriť najmä v 19. storočí.

Od tých čias ho iným ukazovalo mnoho rebelov. Na protest ho v roku 1969 ukázal Johnny Cash a neskôr Tupac Shakur a ďalšie celebrity. Dnes je vztýčený prostredník celkom bežne využívaným vulgárnym gestom, ktoré jasne dáva najavo názor jeho majiteľa.