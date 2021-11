Vznikla úplnou náhodou: Jedna z najznámejších scén zo Sám doma bola improvizovaná. Tipnete si, ktorá?

Vianočnú klasiku Sám doma azda nikomu netreba bližšie predstavovať či pripomínať. Už len pri vyrieknutí jej názvu sa totiž istotne mnohým z vás v hlave vybavia desiatky ikonických momentov, ktoré už poznáme naspamäť. No zatiaľ čo väčšina scén v scenári bola, jedna konkrétna v ňom nebola a dokonca mala vyzerať aj úplne inak. Ktorá?

Sám doma (Home Alone) minulý rok oslávil 30 rokov od svojho uvedenia v kinách a odvtedy si každý jeden rok nedokážeme najkrajšie sviatky roka bez tohto filmu vôbec predstaviť.

Mnohí z nás ho poznajú naspamäť a z hlavy by dokázali odrecitovať aj konkrétne hlášky, ktorých je v prvom i druhom diele skutočne neúrekom. Spomínate si ale na scénu, v ktorej sa postava Kevina, stvárnená hercom Macaulayom Culkinom, podrobuje kompletnej hygienickej očiste? Tak presne tá mala vyzerať celkom inak, uvádza portál Unilad.

Známa scéna mala vyzerať inak

Túto scénu istotne pozná každý, dokonca aj ten, čo film nevidel (aj keď veríme, že nikto taký neexistuje). Keď si na tvár po množstve inej kozmetiky nanesie aj vodu po holení, nasleduje ikonický výkrik. A práve ten v scenári pôvodne nebol, čo potvrdil režisér filmu Chris Columbus v rozhovore pre web Insider.

„Keď si na tvár nanesiete niečo pálivé, väčšina ľudí okamžite odtiahne ruky. Môj pokyn pre neho teda bol, aby si ruky z tváre po dotyku okamžite odtiahol,“ spomína Columbus.

„Myslím, že to bol hneď prvý záber, ktorý sme nakrútili, keď si ruky na lícach nechal. Všetci sme sa začali hystericky smiať. Natočili sme to ešte niekoľkokrát s jeho rukami dole, ale môj editor, Raja Gosnell, zostrihal tú časť z prvého záberu a ostalo to tam navždy,“ dodal režisér.

Ako sám na záver priznal, je vtipné, že to vo filme napokon zostalo, keďže scéna bola z veľkej časti vlastne improvizáciou.