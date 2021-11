Hlavný hrdina divákov vytáča, radi by ho preplieskali: Nové pokračovanie Sám doma je prepadák, na ČSFD má len 9 %

Už keď streamovacia služba Disney+ ohlásila výrobu ďalšieho pokračovania úspešnej vianočnej komédie Sám doma, mnohí fanúšikovia pôvodných dvoch filmov tvrdili, že to bude prepadák. Najskôr sa v médiách skloňovali slová ako „remake“ či “spin-off”, napokon ide o reboot. Ďalšie diely ale zrejme nakoniec očakávať nemusíme. Slová, ktoré boli vyrieknuté ešte pred samotným štartom nakrúcania, sa totiž nielen naplnili, ale doslova prekonali očakávania všetkých. Samozrejme, v tom horšom slova zmysle.

Čakal vôbec niekto iný scenár? Popravde, ani nie. Spoločnosť Disney si kúpou 20th Century Fox (dnes známej už len ako 20th Century) síce poistila práva k ikonickým filmom a možnosť čokoľvek s nimi robiť, no zdá sa, že vyrábať nové pokračovania sa jej veľmi nevypláca.

Jasné, niektoré projekty vychádzajú na výbornú a sú veľkými finančnými prekvapeniami, spomenúť sa oplatia seriály z konceptu MCU ako WandaVision či Loki alebo seriál zo sveta Star Wars s názvom The Mandalorian. Keď však Disney ohlásil, že vyrobí novú verziu vianočnej klasiky Sám doma (Home Alone), radosti akosi ubudlo.

Pokračovanie, ktoré fanúšikovia nechceli

Táto filmová séria, za ktorou tvorcovsky stojí režisér prvých dvoch Potterov, Chris Columbus, sa totiž neskôr dočkala ďalších hneď niekoľkých pokračovaní (zámerne neuvádzame ich počet, aby ste ich dobrovoľne nehľadali), a tak akékoľvek šprtanie sa v nej nikto nevidel ako logický a, pravdu povediac, ani ako pre popkultúru potrebný krok. Disney si ale stál za svojím a nový film do série Sám doma predsa len pripravil. So starou známou zápletkou, príbehom zasadeným v rovnakom meste, v akom sa odohrával aj pôvodný film z 90. rokov, no s celkom novými postavami. Čo iné sa teda mohlo stať?

Pravdepodobnosť, že sa film stretne s úspechom a že aspoň trošku sa mu podarí nadviazať kvalitou na pôvodné filmy, bola minimálna takmer okamžite, ako to aj spomíname vyššie. Mohol sa stať presný opak, v ten ale dúfali asi len tí, ktorí sa na výrobe filmu podieľali.

Tentokrát vo filme sledujeme príbeh chlapca Maxa (hrá ho Archie Yates z filmu Králiček Jojo), ktorého rodičia odletia na vianočné prázdniny do Tokia, samozrejme, nedopatrením bez neho. Tak ako kedysi Kevin v pôvodnom filme, aj Max je najskôr celý bez seba. To však ešte netuší, že jeho dom sa stane terčom manželského páru, ktorý chce Maxovi zobrať niečo, čo im môže pomôcť a čo im chlapec (taktiež) nedopatrením vzal. Max sa pred nimi snaží uchrániť rôznymi pascami, presne tak, ako aj Kevin a ďalší chlapci v predchádzajúcich dieloch.

Príbeh je teda viac-menej starý, postavy a prostredie viac-menej nové a okrem názvu, ktorý tvorcovia chceli odlíšiť od pôvodného Home Alone tak, že ho pomenovali Home Sweet Home Alone, s ním nemá spoločné už nič. Pokiaľ teda nerátame malé cameo v podobe postavy Buzza McCallistera, ktorého opäť hrá Devin Ratray a totožného mestečka, v ktorom sa film odohráva.

Najhorší film dekády?

Oplatí sa teda ďalšiu kapitolu Sám doma vidieť? Ako sme už niekoľkokrát naznačili, nie a dokonca aj tí, ktorí film videli, ľutujú, že s ním strácali čas. Presvedčiť sa o tom môžete na vlastné oči aj na rôznych filmových weboch. Používatelia ČSFD filmu udelili hodnotenie len 9 %. Na IMDb film získal 3,5 boda z možných 10, a na Rotten Tomatoes je to rovnako tragické (18 % od kritikov, 13 % od publika). Zdá sa teda, že rok 2021 svojho kandidáta na najhorší film roka (ak nie aj dekády) pozná.

Zadosťučinením pre všetkých môže byť fakt, že vzhľadom na to, že snímku distribuuje streamovacia služba Disney+, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou nám s týmto filmom nebudú píliť uši (a oči) slovenské televízie počas sviatkov. Tie tak môžu zostať verné len prvým dvom dielom, aj keď s obľubou a z času na čas odvysielajú aj tie zvyšné tragické pokračovania (celkovo sa tvorcovia dostali až k filmu Sám doma 5). Ani tie však na tom s hodnoteniami nie sú tak zle, ako ten najčerstvejší prírastok od Disney+.

Nájsť medzi recenziami a komentármi divákov, ktorí Home Sweet Home Alone videli, len tie pozitívne, je doslova nadľudská úloha. Tí tunajší (hovoríme teraz o česko-slovenských divákoch) vyzdvihli len pár dialógov a fórikov, inak aj oni volajú po okamžitom zatratení zbytočného filmu.

„Je to zbytočný film o ničom, ktorý nič neponúkne,“ bola zrejme najčastejšie sa opakujúcou vetou pri jednohviezdičkových a odpadových komentároch na populárnom filmovom webe. Samozrejme, niektorí používatelia ČSFD zašli ešte ďalej, pričom snímku počastovali aj vulgarizmami.

Čisté filmové peklo

Jeden z populárnych používateľov vystupujúci pod prezývkou T2 film označil za „čisté filmové peklo, ktoré skúša odolnosť akejkoľvek pozerateľnosti“. Ďalší ho ale dopĺňajú a v podstate hovoria to isté.

„Už keď sa ako blesk z čistého neba zjavil prvý trailer, tušil som, že pôjde o poriadny malér. A ten sa dostavil,“ napísal o filme používateľ Raddick.

„Prešiel som si všetky svoje „odpady“ a s pokojným srdcom musím povedať, že toto je ten najhorší film, aký som kedy v živote videl,“ napísal zas Harfenik, ktorý hovorí o Home Sweet Home Alone ako o „úplnej katastrofe“.

Drsné recenzie tunajších divákov zaklincoval komentár, ktorý len usvedčí všetkých v tom, aký film naozaj zlý je. „Dobrá pi***inka,“ zhrnul trefne LUKICKK.

V podobnom duchu sa ale nenesú len tunajšie hodnotenia. Podobné, ak nie aj horšie, si môžete prečítať na vyššie spomenutých weboch. Pozitíva sa hľadajú ťažko. Pokiaľ vás teda negatívne komentáre neodradili, skúste si Home Sweet Home Alone pozrieť aj vy. Potom nám dajte vedieť, či sa niektorý z tunajších divákov mýlil.