Vzdal sa 90 % svojho platu a rozdal ho zamestnancom. Produktivita práce vo firme vzrástla trojnásobne

Dan Price, spoluzakladateľ spoločnosti Gravity Payments sa však rozhodol, že k svojim zamestnancom bude pristupovať inak. Vzdal sa väčšiny svojho platu, navýšil mzdu svojim zamestnancom a sledoval, čo sa bude diať. Ako to dopadlo?

Spoločnosť Gravity Payments zamestnáva 200 ľudí. Poskytuje finančné služby a už v roku 2015 zaujala médiá nezvyčajným počinom. Dan Price, jej spoluzakladateľ, sa totiž rozhodol, že svojim zamestnancom zvýši mzdu na 70 000 dolárov ročne (59 133 eur), čo je 5 833 dolárov na mesiac (takmer 5 000 eur). Dan v tom čase zarobil ročne 1,1 milióna dolárov, rozhodol sa však, že svoj vlastný plat zníži o 90 %, aby mohol dopriať svojim zamestnancom, píše portál Bored Panda.

Mnohým ľuďom sa to nepáčilo, na sociálnych sieťach sa spustila obrovská lavína kritiky a neprajných komentárov. Na druhej strane, ako informuje Inc., niektorí zamestnávatelia nasledovali jeho príklad a ubrali si z vlastného platu, aby mohli pridať zamestnancom. Odvtedy uplynulo už 6 rokov, Dan je šťastný, stal sa z neho lepší šéf a spokojní sú aj jeho zamestnanci. A čo je najdôležitejšie, Price rozprúdil búrlivú diskusiu o tom, ako by sa mali majitelia firiem správať k svojim zamestnancom a aké platy by mali ľudia dostávať.

Ako vlastne myšlienka vznikla? Ako Price píše na svojom Twitteri, pred 7 rokmi našiel na stole zamestnankyne menom Rosita príručku, ktorá ju mala naučiť, ako sa stať manažérom v McDonalde. Ukázalo sa, že z mesačného platu, ktorý jej platila Danova spoločnosť, jednoducho nedokázala vyžiť, už rok a pol preto po večeroch pracovala v reťazci rýchleho občerstvenia. V Gravity Payments dostávala 30 000 dolárov ročne (25 342 eur). Rosita sa príručku snažila ukryť, bála sa totiž, že ju Dan na mieste vyhodí. Vtedy si však Price uvedomil, že vo svojej firme vytvoril kultúru strachu a nedostatku.

Dan si uvedomil, že v pozícii generálneho riaditeľa netuší, aké je to žiť v drahom meste, splácať študentskú pôžičku a na konci mesiaca nemať peniaze ani na jedlo. Keď sa Rosity opýtal, čo potrebuje k tomu, aby z druhej práce odišla, požiadala ho o zvýšenie platu o 10 000 dolárov ročne (8 447 eur). Dan súhlasil a aj keď Rosite pribudli nejaké povinnosti, po čase si mohla dovoliť lepšie bývanie.

Keďže nemusela drieť v dvoch prácach, mala viac času na stretávanie sa s priateľmi. Ako sa zlepšovala jej psychická pohoda, zlepšoval sa aj jej pracovný výkon. Dokonca si po čase vyslúžila aj povýšenie. Vtedy sa rozsvietila nad Danovou hlavou pomyselná žiarovka a spýtal sa sám seba: „Čo by sa stalo, keby sme toto spravili s každým zamestnancom?“.

6 years ago today I raised my company’s min wage to $70k. Fox News called me a socialist whose employees would be on bread lines.

Since then our revenue tripled, we’re a Harvard Business School case study & our employees had a 10x boom in homes bought.

Always invest in people. pic.twitter.com/o7Ca7I4b7e

— Dan Price (@DanPriceSeattle) April 13, 2021