Zverejnili rebríček krajín, ktoré by boli najlepšími miestami na život, ak by nastal globálny kolaps spoločnosti

Vyčerpané zdroje, zničené životné prostredie či preľudnenie, to všetko prispieva k tomu, že naša budúcnosť nevyzerá práve najlepšie. V ktorej krajine sa však ľuďom bude dariť najviac v prípade, ak dôjde ku globálnemu kolapsu?

Ktoré krajiny zvládnu globálny kolaps najlepšie?

Ku kolapsu môže dôjsť z viacerých dôvodov. Hlavnou príčinou je zvyčajne šok spôsobený napríklad závažnou finančnou krízou, dopadom klimatickej krízy, závažným poškodením životného prostredia, ale napríklad aj dopadom pandémie, akou je napríklad pandémia koronavírusu. Najhoršia je kombinácia viacerých takýchto faktorov, píše portál The Guardian.

Vedci sa preto rozhodli, že zhodnotia, ktorá krajina je najodolnejšia a zvládla by prípadný kolaps najlepšie. Súčasťou hodnotenia bolo napríklad to, ako dokáže krajina zabezpečiť jedlo pre svoje obyvateľstvo, ako dokáže zabezpečiť hranice v prípade, ak by došlo k masovej migrácii, akú má výrobnú schopnosť, či ako dokáže zabezpečiť napríklad prísun elektrickej energie.

Po zhodnotení sa ukázalo, že najlepšie by na tom v prípade globálneho kolapsu boli ostrovy, regióny mierneho pásma, ale aj krajiny, v ktorých je hustota obyvateľstva najnižšia. Podľa odborníkov nejde len o zostavenie rebríčka. Pre krajiny by to mala byť motivácia k tomu, aby sa lepšie zabezpečili a posunuli sa vpred. Pripraviť by sa však mala celá krajina, nielen jednotlivci. Napriek tomu však vedci spozorovali jav, v rámci ktorého napríklad miliardári na Novom Zélande nakupujú pozemky, aby si tam mohli vybudovať bunkre pre prípad, že by nastala apokalypsa.

Mali by sme byť pripravení na najhoršie

Práve Nový Zéland obsadil vo výskume prvú priečku. V tesnom závese sa ocitli Island, Veľká Británia, Tasmánia či Írsko, informuje štúdia publikovaná v časopise Sustainability.

Vedcov neprekvapilo, že na prvom mieste sa ocitol práve Nový Zéland. Prekvapením je však Veľká Británia. Je to totiž husto osídlená krajina, ktorá je známa tým, že výrobu zabezpečuje zväčša externe. V súčasnosti si sama produkuje len 50 % potravín. Podľa odborníkov však má potenciál zvládnuť prípadný šok.

„Civilizácia sa ocitla vo veľmi nebezpečnej situácii. Riziko, že dôjde ku kolapsu je veľké a neustále narastá,“ píšu v štúdii vedci. Krajiny, ktoré budú schopné kolaps zvládnuť, popisujú ako záchranné člny. Nový Zéland má najvyššie šance na to, že globálny kolaps zvládne bez väčšej ujmy. Do značnej miery sa spolieha na geotermálnu a vodnú energiu, má dostatok pôdy na pestovanie vlastných plodín a ostrov nie je tak husto osídlený.

Vedci dodávajú, že ľudstvo už v posledných rokoch prežilo pandémiu, finančnú krízu, ale aj krízu týkajúcu sa životného prostredia. Tieto udalosti sa však, našťastie pre ľudstvo, neodohrali všetky naraz. Čoskoro sa však môže situácia zmeniť. Dôležitá je preto odolnosť, aby sme tieto problémy dokázali prekonať. Pandémia koronavírusu je dôkazom toho, že ak je to potrebné, ľudstvo dokáže zmobilizovať svoje sily.