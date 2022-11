Vzali mu telefón, nechceli mu ho polhodinu vrátiť. Novinára v Katare odmietli pustiť na štadión v dúhovom tričku

Ešte dávno pre začiatkom Majstrovstiev sveta v Katare sa riešilo, ako sa tamojšie prísne zákony dokážu stotožniť s LGBTQ+ komunitou, ktorej členovia aj podporovatelia prichádzajú povzbudiť svoje národné reprezentácie. S komplikáciou sa stretol už počas druhého dňa podujatia aj americký novinár, ktorého nepustili do arény len z dôvodu, že mal na sebe dúhové tričko, píše na svojom blogu.

Na prebiehajúcich futbalových MS v Katare platí viacero kontroverzných a zvláštnych pravidiel, ktoré sú pre kultúru usporiadateľskej krajiny úplne bežné. Okrem alkoholu, cigariet či oblečenia majú vyhradené zákony aj pre homosexualitu a LGBTQ+ komunitu. Aj keď je Katar po technologickej stránke ultramoderným štátom, za prejav homosexuality je tam stále legálny aj trest smrti.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8

