Využívate moju Wi-Fi? Americkí kongresmani sa šéfa TikToku pýtali bizarné otázky, tie bavia ľudí na internete

Nebezpečenstvo, ktoré je spojené so sociálnou sieťou TikTok, čoraz viac trápi bezpečnostných expertov po celom svete. Výnimkou nie je ani USA, ktoré sa obávajú, že populárna aplikácia môže byť napojená na čínsku vládu. Práve za účelom objasnenia situácie vypovedal vo štvrtok pred americkými kongresmanmi generálny riaditeľ TikToku, Shou Chew, informuje CNN.

Bezpečnostná hrozba

Ako sa uvádza v článku, americká vláda sa obáva, že materská spoločnosť TikToku ByteDance, by mohla byť napojená na čínsku vládu. Podľa bezpečnostných expertov existuje dôvodné podozrenie, že firma by mohla nútene dodávať informácie Číňanom, a preto sa Snemovňa zástupcov pre energetiku a obchod rozhodla predvolať si generálneho riaditeľa sociálnej siete, ktorý bol ochotný odpovedať na uvedené otázky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Inside History (@insidehistory)

Zo seriózneho výsluchu si však okamžite po zverejnení záberov začal uťahovať internet, na ktorom používatelia zosmiešňovali bizarné otázky kongresmanov. „V Kongrese musí existovať veková hranica,“ hovorí jeden z názorov v súvislosti s tým, že predstavitelia kongresu netušili, ako sociálna sieť funguje.

V rozpakoch bol aj Shou Chew

Pri otázkach, ktoré dostával, sa zrejme trocha zapotil aj Shou Chew. No nebolo to z dôvodu, aký by si kongresmani priali. Jeho rozpaky boli spôsobené často až bizarnými otázkami, ktoré jasne poukázali na neznalosť aplikácie ako takej.

Jeden z kongresmanov sa opýtal, či aplikácia používa rozširovanie zreníc ako formu rozpoznávania tváre. Chew odpovedal, že aplikácia nepoužíva údaje o tele, tvári ani hlase na identifikáciu používateľov a jediné údaje o tvári, ktoré aplikácia zhromažďuje, sú kvôli filtrom. Na to ale kongresman Carter kontroval otázkou, prečo potrebujú vedieť, kde sú oči, ak nesledujú rozširovanie zreničiek. Ak tomu nerozumiete, nebojte sa. Nie ste jediní.

Carterov hovorca sa snažil celú situáciu objasniť a podotkol, že kongresman TikTok nepoužíva. Tiež priblížil, prečo sa Carter na tieto veci pýtal: „TikTok nedávno aktualizoval svoje zásady ochrany osobných údajov, ktoré mu umožňujú zhromažďovať biometrické údaje, takže bolo dôležité, aby jeho generálny riaditeľ pod prísahou podrobne uviedol, aké údaje TikTok zhromažďuje a či má k týmto údajom prístup Komunistická strana Číny.“

Ďalšiu vlnu pobavenia priniesli otázky od kongresmana Hudsona. Toho zaujímalo, či má TikTok prístup k jeho domácej WiFi sieti. Zmätený generálny riaditeľ odpovedal, že na používanie TikToku potrebuje WiFi sieť, no zjavne nerozumel, kam tým Hudson smeruje.

Na internete sa objavili komentáre, ako napríklad tento: „Má TikTok prístup k mojej batérii, aby mi ukradol elektrinu?“ napísal jeden používateľ a posmieval sa Hudsonovi. Všetko zaklincovala kongresmanka, ktorá sa Chewa opýtala na problematiku Ujgurského obyvateľstva, ktoré evidentne s danou témou nemalo nič spoločné.