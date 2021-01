Lockdown mnohých z nás naučil, ako správne využiť nahromadené množstvo voľného času. Mnohí sa ho rozhodli venovať čítaniu kníh, ktoré mesiace čakali na poličke. Iní sa podujali zhliadnuť celú knižnicu obľúbenej streamovacej služby či zapracovať na svojej postave a stravovacích návykoch. Potom je tu ale aj pomerne početná skupina ľudí, ktorí sa rozhodli, že nadobudnutý voľný čas nebudú strácať nezmyselnou prokrastináciou, ale radšej sa budú venovať niečomu zmysluplnejšiemu.

Už počas prvého lockdownu sa mnohí z nás rozhodli spraviť niečo pre seba a svoje vedomosti. Zatiaľ, čo niektorí sa podujali na učenie cudzích jazykov prostredníctvom mobilných aplikácií, iní sa poobzerali po rôznych vzdelávacích programoch, ktoré im pomohli sa zdokonaliť v tom, čo už vedeli, respektíve sa naučili to, čo vždy túžili ovládať.

Ponuka online vzdelávacích programov či školení je pomerne široká. Nie všetky však dokážu klientom dať skutočne to, čo potrebujú. Mnohé firmy pritom od svojich zamestnancov vyžadujú znalosti a schopnosti navyše, ktoré, pokiaľ sa nenaučili počas štúdia na škole, alebo ich do toho nezasvätil samotný zamestnávateľ, musia dohnať svojpomocne. A práve to máte možnosť sa naučiť vďaka IT v kurze.

Pokiaľ hľadáte naozaj špičkové online vzdelávacie programy, ktoré z vás spravia človeka, o ktorého sa firmy doslova pobijú, musíte prehľadať hlbšie zákutia internetu ako len prvý odkaz, ktorý vám „vypľuje“ internetový vyhľadávač. A, samozrejme, vyberať si treba také, ktoré netrvajú len pár dní a certifikát vám nedajú len za zhliadnutie pár inštruktážnych videí.

Vzdelávanie, ktoré vám dopomôže k lepšie platenému jobu

IT v kurze ponúka množstvo špecifických online školení či vzdelávacích programov, ktoré sú určené najmä pre ľudí s ambíciami pracovať v IT prostredí. Študovať ich však môžu aj úplní začiatočníci, či záujemcovia o prácu v prostredí kancelárií veľkých i malých spoločností, ktorí majú ambície byť vedúcimi osobnosťami vo svojich odboroch.

Na vzdelávacích programoch IT v kurze je najlákavejšie to, že ich môžete absolvovať z domu, stačí vám len počítač a pripojenie na internet. Navyše, absolvovaním ktoréhokoľvek z programov vždy dostanete na ich konci certifikát, ktorý vás dokáže dostať k práci, o akej sa vám doposiaľ ani nesnívalo, prípadne vám dopomôcť k vyššiemu platu, čo tiež nie je na zahodenie.

Okrem bohatej ponuky IT programov tiež môžete využiť aj ponuku štúdia nemčiny, vďaka čomu svoje šance v očiach zamestnávateľov len zvýšite. Váhať sa skutočne neoplatí, keďže začiatky programov sa blížia – úvodný týždeň výučby štartuje už vo februári 2021. Z množstva vzdelávacích programov vyberáme napríklad päticu tých, ktoré absolvujete v priebehu 5 mesiacov.

Front-End Developer

Ste užívateľom PC a chcete sa ho naučiť správne a s istotou používať, pričom k tomu všetkému budete tiež ovládať základy tvorby webových aplikácií, tvoriť prezentačné webové stránky a poznať princípy fungovania zložitejších webových aplikácii? Ak ste odpovedali áno, tak práve pre vás je určený tento 5-mesačný vzdelávací program.

60 lekcií prejdete so skúseným lektorom, pričom každý deň absolvujete 3 hodiny výučby. Niekomu sa to možno bude zdať veľa, no rovnako veľa sa aj naučíte. Program Front-End Developer vás totiž naučí viac ako len zapnúť počítač a vytvoriť v PowerPointe pútavú prezentáciu s vtipnými obrázkami. Okrem všetkého spomenutého vyššie tiež zdokonalíte svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznáte svoju ideálnu rolu v tíme a naučíte sa, ako efektívne plánovať svoj čas a prioritizovať činnosť. A to všetko môže v budúcnosti viesť k získaniu nového a finančne lepšie ohodnoteného zamestnania. Viac o tomto vzdelávacom programe sa dozviete na webe IT v kurze.

Java Developer Junior

Pokiaľ ste vždy túžili pomôcť svojim kolegom na IT oddelení aj v niečom inom, ako len vo varení kávy a vždy vás fascinovalo programovanie, tak potom pre vás je určený tento vzdelávací program.

Okrem vycibrinej práce s počítačom sa naučíte základy vývoja softvérov v jazyku Java, tiež budete vedieť vytvárať konzolové či desktopové aplikácie, pracovať s databázovým či aplikačným serverom, merať výkonnosť aplikácií a ich jednotlivých častí, či pracovať v rôznorodých programoch, o ktorých existencii vedia len vyvolení a množstvo ďalšieho. Viac o tomto 5-mesačnom vzdelávacom programe sa dozviete tu.

C# Developer Junior

Pokiaľ vaším cieľom nebol primárne programovací jazyk Java, ale skôr #C, tak nadobudnúť vedomosti môžete aj o ňom. Po 5 mesiacoch absolvovania 60 lekcií v tomto programe budete vedieť použiť regulárne výrazy na automatickú manipuláciu častí textu, určiť, ktorý z textových formátov na prenos údajov použiť v konkrétnej situácii. Naučíte sa tiež, čo je to objektovo orientované programovanie, vytvárať konzolové a webové aplikácie, či ako pristúpiť k dátam v databáze z C# zoznamu.

K tomu ale tiež v rámci programu absolvujete tréning v plánovaní pracovného času, naučíte sa pracovať vo veľkom tíme a aj komunikovať na rôznych úrovniach v prostredí veľkých kancelárií. Ak vás tento program zaujal, viac o ňom sa dozviete na tu.

Software Tester

Pracovných ponúk na túto pozíciu možno nájsť na profesných weboch skutočne požehnane. Veríme, že mnohých zaujala najmä výška nástupného platu, ktorá sa často pohybuje v sumách, o akých sa vám možno ani nesnívalo. Byť software testerom však rovnako vyžaduje množstvo znalostí, ktoré môžete nadobudnúť v rámci 5-mesačného vzdelávacieho programu od IT v kurze.

Lektor vás na hodinách zoznámi s tým, ako pripravovať testovacie scenáre a testy, ako pracovať s databázou ako tester a power user, či ako využívať DB klientov a prostredia SQL developer a MySQL Workbench. K tomu všetkému sa naučíte pracovať s nástrojmi pre testerov webservisov ako SoapUI a Postman a naučíte sa základy jazykov HTML, SQL a XML.

Tak ako pri každom vzdelávacom programe, aj v tomto prípade sa toho naučíte ešte omnoho viac. Všetky informácie nájdete na webe.

Office Specialist/Manager

IT v kurze však neponúka vzdelávanie len pre maniakov do informačných technológií. Z ich širokej ponuky 5-mesačných programov si dokáže vybrať naozaj každý, kto má ambíciu spraviť veľkú kariéru vo veľkých (alebo i malých) spoločnostiach. Dôležité je však vedieť na pohovore zaujať, a to nielen množstvom pracovných skúseností, ale najmä vašimi znalosťami a schopnosťami.

Vzdelávací program Office Specialist/Manager vás naučí okrem riadneho používania PC a rôznych užitočných kancelárskych nástrojov, tiež efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni či zlepšiť vaše komunikačné a prezentačné zručnosti na rôznych úrovniach. Nie je to však len o tom a presvedčiť sa môžete aj sami na webe IT v kurze.

Kompletnú ponuku vzdelávacích programov, z ktorých si vyberie naozaj každý, nájdete na tejto stránke. IT v kurze tiež ponúka aj krátkodobejšie školenia, ktoré trvajú v rozsahu od 10 do 30 týždňov. Vybrať si môžete aj štúdium, ktoré je alternatívou k vysokej škole a čo vám nedajú všetky podobné online vzdelávania, je fakt, že s IT v kurze štúdium akéhokoľvek programu končíte vždy s platným certifikátom. Ten vám v budúcnosti môže dokonca dopomôcť k lepšiemu zamestnaniu či vyššiemu platu.

V spolupráci s IT v kurze