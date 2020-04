Môžete si ich spraviť aj počas karantény. 5 skvelých kurzov s certifikátom, ktoré vám otvoria dvere do sveta

Počas karantény trávime väčšinu času medzi štyrmi stenami, každý u seba doma. V týchto neľahkých časoch je dôležité nájsť si svoj denný režim, či už pracujeme z domu alebo nie. Ostáva nám však určite veľa voľného času, ktorý často nevieme, ako využiť.

Jednou z mnohých možností je investovanie do svojho vzdelania. Nielenže sa nám tým rozšíria obzory, no hlavne možnosti na pracovnom trhu. Kvalifikovaných a šikovných ľudí je momentálne nedostatok, firmy trpia deficitom odbornej pracovnej sily. Vzdelanie nemusíte dosiahnuť iba oficiálnou „školskou“ cestou. Jednou zo skvelých možností sú aj online kurzy, ktoré si môžete pokojne spraviť z pohodlia domova.

V tomto prípade sa však nepozrieme na kurzy, pri ktorých zhliadnete pár videí. Pri nich totiž človek veľmi ľahko skĺzne do stavu, že bude povinnosti z videí odkladať na neskôr a celý kurz tak nedosiahne želaný efekt. Pozrieme sa na dlhodobé vzdelávacie programy, ktoré síce robíte z pohodlia domova, no vedú ich reálni lektori. Tí vám dávajú domáce úlohy a motivujú vás k tomu, aby ste kurz úspešne ukončili. Vyberieme si 5 najpopulárnejších IT kurzov, ktoré sú teraz v špeciálnej karanténnej akcii. S výraznou zľavou sa do nich môžete prihlásiť do 5. mája 2020.

Office Specialist/Manager

Je pre každého, kto sa chce prostredníctvom počítača naučiť efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni. Naučíte sa základy testovania softvéru, zlepšiíte si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a okrem toho spoznáte aj svoju ideálnu rolu v tíme. Naučíte sa aj efektívne si plánovať čas a prioritizovať činnosti, ktoré budete mať na starosti.

Tento vzdelávací program trvá 5 mesiacov, obsahuje 40 lekcií a po jeho úspešnom ukončení získate certifikát MAC in Office Management. Aktuálne si ho môžete objednať so zľavou až 700 € tu.

Software Tester

Tento vzdelávací program je vhodný pre ľudí, ktorí sa chcú vo svojom pracovnom živote venovať programovaniu. Ponúkne vám základy jazykov HTML, SQL a XML, naučí vás pracovať s databázou ako tester a power user, a využívať DB klientov a prostredia SQL developer a MySQL Workbench, či pracovať s nástrojmi pre testovanie webservisov ako SoapUI a Postman.

Naučíte sa pracovať s rôznymi nástrojmi ako Hotjar, Inspectlet či Smartlook, pripravovať skripty a testy v aplikáciách SAHI a KATALON/Selenium či vykonávať výkonostné testovanie pomocou jMeter.

Tento vzdelávací program trvá 5 mesiacov, obsahuje 55 lekcií a po jeho úspešnom absolvovaní získate certifikát MAC in Software Testing. Objednať si ho môžete tu so zľavou 219 €.

Java Developer Junior

Tento vzdelávací program je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť programovať v mimoriadne rozšírenom programovacom jazyku Java. Okrem Javy vás však naučí aj bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí, písať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie, pracovať na diaľku prostredníctvom zabezpečenej siete cez internet či automatizovať formátovanie a spracovávanie údajov.

Okrem toho sa však naučíte pracovať aj s databázovým či aplikačným serverom (Apache Tomcat), zmerať výkonnosť aplikácie a jednotlivých jej častí, písať regulárne výrazy nezávisle na použitom programovacom jazyku a po jeho ukončení nebudete mať problém s vytvorením jednoduchej trojvrstvovej aplikácie.

Tento vzdelávací program trvá 5 mesiacov, obsahuje 55 lekcií a po jeho úspešnom ukončení získate certifikát MAC in Java Development Junior. Objednať si ho môžete momentálne so zľavou 249 € tu.

Introduction To IT

Ak sa chcete vo svojom živote venovať IT, no doteraz ste na to nemali príležitosť, toto školenie je pre vás ako stvorené. Jednoducho a zrozumiteľne vám podá teóriu demonštrovanú na praktických príkladoch z každodenného života. Zaučí vás ako do softvérových, tak aj do hardvérových záležitostí, ako sa v počítačovom svete správať bezpečne tak, aby boli chránené kriticky dôležité údaje – osobné aj firemné, ale aj aktualizovať, zálohovať, tvoriť silné heslá a šifrovať súbory a priečinky.

Toto školenie trvá 5 týždňov a obsahuje 10 lekcií. So zľavou 210 € si ho môžete objednať tu.

Soft Skills

Toto školenie je pre každého, kto chce zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať svoj čas a naučiť sa prioritizovať svoje činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore.

Toto školenie trvá 5 týždňov a obsahuje 10 lekcií. So zľavou 210 € si ho môžete objednať tu.

V spolupráci s IT v Kurze