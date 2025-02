Vyťahujte čiapku aj rukavice: Čakajú nás mrazy, prichádza zvrat v počasí. Toto sa mnohým páčiť nebude

Tohtoročná zima zatiaľ nepriniesla výraznejšiu snehovú nádielku a dokonca to občas vyzeralo, že sa chce viac podobať na jar ako na zimu. A inak to nebude ani v najbližších dňoch. Počasie bude skôr pripomínať prechodné obdobie medzi zimou a jarou, no bez typických zimných podmienok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Streda sa bude niesť v znamení jasnej až polojasnej oblohy s minimálnym výskytom zrážok. Ako informuje portál iMeteo, nad strednou Európou sa nachádza okraj tlakovej výše, pričom cez Poľsko a Pobaltie postupuje teplý front. Počasie tak bude relatívne stabilné, bez výrazných výkyvov.

Aj keď v porovnaní s minulým týždňom došlo k ochladeniu, väčšina Slovenska si dnes užije slnečné lúče. Nočné teploty však boli výrazne nízke, v dolinách a kotlinách klesli až na -18 °C. Cez deň sa však situácia zmení a ortuti v teplomeroch sa podarí vystúpiť nad bod mrazu.

Aké teploty môžeme očakávať?

Maximálne denné teploty sa budú líšiť podľa regiónov. Na juhozápade Slovenska sa vyšplhajú až na +5 °C, na severe a východe sa budú pohybovať okolo +2 až +3 °C. V oblastiach, kde sa udrží nízka oblačnosť alebo hmla, môže byť chladnejšie, pretože slnečné lúče nebudú mať dostatočnú silu na prehriatie vzduchu. Na horách však treba počítať so silnejším vetrom, ktorý môže dosiahnuť nárazy až 40 km/h. Veterné podmienky sa môžu prejaviť aj na juhozápade, kde bude pocitová teplota ešte nižšia.

Predpoveď počasia na štvrtok

Vo štvrtok ovplyvní podľa meteorológov Slovenského Hydrometeorologického Ústavu počasie na Slovensku mohutná tlaková výš zasahujúca od severozápadu. Po jej okraji bude postupovať slabý studený front, ktorý však neprinesie výrazné zrážky. Ráno a dopoludnia bude ešte jasno až polooblačno, no postupne sa začne oblačnosť zväčšovať a miestami bude až zamračené.

Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť aj hmla. Na severe Slovenska sa ojedinele objaví sneženie alebo snehové prehánky, no výraznejšie zrážky sa neočakávajú. Nočné teploty klesnú na 0 až -5 °C, v údoliach môže byť ešte chladnejšie, a to až do -10 °C.

Počas dňa sa teploty vyšplhajú na 3 až 8 °C, ale na severe môže byť chladnejšie, miestami len okolo 1 °C. Fúkať bude vietor severných smerov s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor. Celkovo pôjde o chladnejší a oblačnejší deň, pričom na severe môže pretrvávať zimnejšia atmosféra.