Výsledok ho totálne dostal: Muž sa v spánku prihlásil na 1000 pohovorov, zamestnanie už hľadať nemusel

Moderné problémy ‐ moderné riešenie. V dnešnej dobe to v praxi vyzerá zhruba takto: pokiaľ je pri hľadaní zamestnania konkurencia príliš veľká, pretože dnes má prístup k počítaču každý a ľudia v nezamestnanosti budú scrollovať ponukami celý deň, treba vymyslieť spôsob, akým si vás potenciálni zamestnávatelia všimnú.

Dnes už vieme, že existujú aj takí užívatelia Redditu, ktorí sa v nezamestnanosti venujú aj iným veciam, než je prácne postovanie príbehov na platformu.

Samozrejme, pokiaľ už urobia niečo mimoriadne, nezabudnú sa o tom poriadne rozpísať.

Bot mu zabezpečil 50 pohovorov, uchádzal sa o prácu u 1000 zamestnávateľov

Svoje o tom vie jeden používateľ, ktorý sa na platforme podelil o šikovný vynález. Ako informuje Economic Times, mužovi sa podarilo vytvoriť vlastného bota, ktorého koncept stojí na čele digitálnej revolúcie v pracovnom sektore.

Jeho bot sa má údajne postarať o celý proces hľadania zamestnania, až do momentu naplánovaného pohovoru. Muž dokázal vymyslieť spôsob, ako si ušetriť čas a namiesto toho, aby sa o prácu uchádzal sám, všetko prenechal svojmu počítaču.

Pomocou vlastného vynálezu si tak za obdobie jedného mesiaca zabezpečil 50 pohovorov. Bot poháňaný umelou inteligenciou odoslal personalizované životopisy a motivačné listy jednej tisícke zamestnávateľov. To všetko zvládol počas toho, čo jeho ľudský tvorca pokojne spal.

Bot zvládol určiť, ako upraviť životopis pre každú pracovnú pozíciu. V procese tiež horlivo odpovedal na konkrétne otázky náborových konzultantov.

Muž tvrdí, že kľúčové pre úspešné zabezpečenie pohovorov bolo hlavne to, že bot sa dokázal v procese prispôsobiť konkrétnym pozíciám. Životopisy a motivačné listy upravil tak, aby vyhovovali jednotlivým inzerátom.

Narážame na veľký paradox

Podľa muža by sme nemali zabúdať na jednu zásadnú vec. Kým my váhame, či je takýto proces etický, zamestnávatelia budú podobných botov implementovať do vlastných radov stále viac. Automatizované detekčné systémy sú dnes v pracovnom sektore všadeprítomné. Pod povrchom ich využívajú aj jednotliví náboroví konzultanti.

„Aj keď je automatizácia žiadostí o zamestnanie účinná, vyvoláva v nás otázky o samotnej podstate profesionálnych vzťahov,“ napísal na záver užívateľ, ktorý svoj účet na platforme Reddit už odstránil.

„Narážame na paradox: keď sa snažíme optimalizovať výberové konanie, riskujeme stratu ľudskosti, ktorá je determinantom v pracovnom prostredí. Výzva, pred ktorou stojíme, nie je len technologická. Je etická aj sociálna. Budeme musieť nájsť jemnú rovnováhu medzi efektívnosťou umelej inteligencie a hodnotou ľudskej interakcie. Len tak môžeme vybudovať budúcnosť, ktorá bude nielen produktívna, ale aj naplňujúca a zmysluplná, a to pre každého z nás.“