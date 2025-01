38-ročný muž hovorí, že vie predpovedať budúcnosť: Na rok 2025 má aj veľmi temnú víziu, ktorej sa mnohí obávame

Podľa jeho slov, prorokoval o príchode globálnej pandémie covid-19, rovnako ako to, že svetom sa preženie hnutie Black Lives Matter. Na rok 2024 údajne správne predpovedal, že Donald Trump sa vráti do úradu, či to, že svet zažije revolúciu v umelej inteligencii.

„Predpovedal som covid, rozhovor Harryho a Megan pre Oprah, hnutie Black Lives Matter, rovnako ako požiar v Notre-Dame. V minulom roku som správne predpovedal, že Trump vyhrá americké voľby, rovnako ako to, že Tesco uvedie robotických pracovníkov bezpečnostnej služby.“

Nicolas Aujula, 38-ročný muž žijúci v Londýne tvrdí, že o svojich schopnostiach vie už od veku 17 rokov. V tom čase prepukli jeho vízie z „minulých životov“, ktoré prežil, napríklad, v tele čínskej krajčírky, egyptskej kráľovnej, či mníšky v Himalájach.

„Moje vízie sa nedajú ovládať. Môžu byť doslovné – ako keď sledujete film udalostí a viete, čo sa stane ďalej – ale často sú symbolické, interpretatívne, pokiaľ chcete pochopiť ich skrytý význam. Existujú vo forme prchavého momentu. Trvajú pár sekúnd,“ povedal Aujula podľa slov portálu Mirror.

Čo nás teda podľa Aujulu čaká v roku 2025?

Začnime s predpoveďami, ktoré hrajú na lepšiu nôtu. Aujula tvrdí, že v roku 2025 má čakať „významný úspech“ hlavne ženy v športe. Táto predpoveď je celkom relevantná, pokiaľ berieme do úvahy, že tento rok netrpezlivo očakávame Majstrovstvá Európy vo futbale žien.

Okrem toho tvrdí, že v priebehu roka uvidíme svetové celebrity usporiadať obrovský charitatívny koncert, počas ktorého sa vyzbierajú peniaze pre ľudí v núdzi.

Pre rok 2025 tiež predpovedá manželské problémy Katy Perry a úspešný rok pre herečku Cate Blanchett, ktorá, podľa jeho slov, „za svoju prácu získa veľa ocenení“. Kráľ Karol III. podľa Aujulu verejne oznámi, že sa jeho zdravie zlepšilo. Vidí tiež zmierenie medzi vojvodom zo Sussexu a princom z Walesu.

„Princovia William a Harry sa uzmieria a stretnú sa tvárou v tvár,“ tvrdí a dodáva, že úspešný rok čaká aj na samotnú Meghan. O prezidentovi Trumpovi tvrdí, že napriek „právnym problémom“ a „negativite v tlači“ bude mať „úspešný rok“, ktorý bude sprevádzať „obnovenie tradičných hodnôt“.

Jeho ďalšia predpoveď je, na druhú stranu, významne negatívnejšia. Podľa jeho slov, rok 2025 „je rokom, v ktorom chýba súcit, kde budeme svedkami hrozných činov ľudského zla a násilia voči sebe, v mene náboženstva a nacionalizmu“.

Medzi jeho najtemnejšie predpovede patrí vízia o tretej svetovej vojne, ktorú vidí od polovice tohto roka.

Napriek temnej predstave o svetovej vojne Aujula tvrdí, že strach z tohto roku nemá. „Je požehnaním mať vnútorné poznanie – aj keď niekedy nemusí byť vždy jasné, o aký odkaz ide. Verím, že všetci sme duchovní a máme spojenie s naším vyšším vševidiacim.“