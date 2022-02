Vynikajúci výkon nás posúva do štvrťfinále: Slovensko presvedčivo zdolalo Nemcov

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu svoj osemfinálový zápas proti hokejistom Nemecka. V prvej tretine sme nášho súpera jednoznačne prevyšovali vďaka čomu sa nám ju podarilo vyhrať 1:0. V druhej tretine sa podarilo našich hokejistom dvomi rýchlymi gólmi zvýšiť už na 3:0. Slovensko už drámu v poslednej tretine nepripustilo a súboj s Nemcami sme dokázali dotiahnuť do víťazného konca s konečným skóre 4:0.

Naši hokejisti nastúpili v porovnaní s posledným zápasom s Lotyšskom s nezmenenou zostavou. V bránke sme teda mohli opäť vidieť Patrika Rybára, v obrane sa predstavili Čerešňák, Čajkovský, Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát a Nemec. Prvý útok vytvorili Takáč, Hrivík a Cehlárik. Jurčov druhom útoku s Hudáčkom a Pospíšilom, Zuzin, Krištof a Kelemen vytvorili tretiu formáciu, tá štvrtá opäť v zložení Slafkovský, Roman a Regenda, ako trinásty útočník bol na súpiske Marko Daňo.

Prvá tretina

Počas prvých minút bol aktívnejší náš súper, ktorému sa podarilo viackrát zatlačiť našich hokejistov v obrannom pásme no nevyťažili z tlaku ani jednu strelu na bránku. Do hry sme sa postupne dostávali aj my, do obrovskej šance sa dostal v piatej minúte Zuzin, ktorý ale osamotený pred Niederbergerom neuspel.

Do samostatného nájazdu sa v ôsmej minúte dostali Nemci, Krammer proti Rybárovi neuspel. Bola to vôbec prvá nemecká strela v zápase na nášho brankára. Počas prvých desiatich minút sme sa po nie príliš dobrom úvode dostali do hry my, boli sme aktívnejší, vypracovali sme si viac príležitostí o čom svedčil aj pomer striel 5:1 v prospech Slovenska.

Naša aktivita vyústila v úvodný gól druhej formácie. Po skvelej práci Pospíšila pri mantineli vystrelil spomedzi kruhov v dvanástej minúte Hudáček, jeho strela sa poodrážala od dvoch nemeckých hráčov a skončila v bránke.

Aj druhú príležitosť Nemecka v zápase si vypracoval Krammer, ktorý sa v trinástej minúte ocitol opäť osamotený pred Patrikom Rybárom, recept na nášho brankára nenašiel ani na druhý pokus.

V 15. minúte si musel ísť odsedieť dvojminútový trest Wolf za podrazenie Samuela Kňažka a my sme mali možnosť premeniť našu prvú presilovú hru na turnaji. Celú sme ju strávili v útočnom pásme no využiť sa nám ju opäť nepodarilo napriek dobrým príležitostiam Cehlárika či Slafkovského. Prvú tretinu sme napriek tomu vyhrali 1:0.

Druhá tretina

Hneď v prvej minúte sa do prečíslenia dostali Nemci, skvelým zákrokom sa opäť prezentoval Rybár. Po 67 sekundách sme dostali možnosť zahrať si ďalšiu presilovú hru po zlom striedaní Nemecka, kedy sa v jednom čase na ľade zapojilo do hry až 6 hráčov. Bohužiaľ, ani túto početnú výhodu sme nevyužili.

V siedmej minúte, po veľkej chybe našich obrancov sa do šance dostal súper, Rybár aj na dvakrát kryl. Hneď po následnom buly fauloval Rosandić a my sme sa museli brániť v prvej oslabovej hre. Po skvelej hre Regendu a Romana v útočnom pásme sa stav hráčov na ihrisku vyrovnal po faule Plachtu.

Hneď po následnom buly nahrával Gernát Cehlárikovi pred bránku, ktorý sa nemýlil a zvýšil stav stretnutia na 2:0 v čase 7:01. Náš tlak však pokračoval aj v kratučkej presilovej hre o trvaní 16 sekúnd, po prihrávke Kňažka trafil horný roh Niederbergerovej bránky Krištof 3 sekundy po jej skončení.

Slovenskí hokejisti dvomi rýchlymi gólmi zaskočili Nemecko, čím mohol tlak pokračovať. Súpera sme v nasledujúcich minútach nepúšťali ani len do stredného pásma, v útočnom si viacerí hokejisti vypracovali zaujímavé príležitosti, no góly z nich nepadli.

Hra sa štyri minúty pred koncom tretiny vyrovnala, prelievala sa z jednej strany na druhú s množstvom osobných súbojov, no bez výraznejších príležitostí. Stav stretnutia tak bol po dvoch tretinách v prospech Slovenska 3:0.

Tretia tretina

Aj v tretej tretine sme pokračovali v našej aktívnej hre, ktorá nás zdobila v uplynulých dvoch dejstvách. Nemcov sme nepúšťali do príležitostí, kazili sme im hru, vytláčali ich k mantinelom a naďalej sme boli úspešnejší v útočnom pásme.

V šiestej minúte sme ale po zlom striedaní faulovali unikajúceho protihráča, za seknutie si musel 2 minúty odsedieť Gernát. Nemcom sa podarilo zatlačiť nás v obrannom pásme, no vďaka skvelej obrane a koncentrovanému výkonu Patrika Rybára sme gól neinkasovali.

Nemecko však aj po presilovke zvyšovalo svoju aktivitu a snažilo sa o dosiahnutie kontaktného gólu. V jedenástej minúte sme sa museli po faule Kelemena v útočnom pásme opäť brániť. Do prečíslenia sme sa ale dostali v oslabovej hre my, Hrivík ani na dvakrát neprekonal Niederbergera. Následne prišiel tlak Nemcov, ktorí nás po celý zvyšok presilovky držali v obrannom pásme, no neinkasovali sme.

Šesť minút pred koncom zápasu sa dostal do samostatného nájazdu Regenda, nemecký brankár bol však úspešnejší. Hneď na to sme ale mohli streliť štvrtý gól v presilovej hre po faule Bittnera. V nej sme hrali výborne, dostali sme sa do veľkého množstvá šancí, no opäť, ani z jednej gól nepadol.

Tri a pol minúty pred koncom sa Nemecko rozhodlo hrať vabank so šiestimi hráčmi na ľadovej ploche v hre bez brankára. Nemecko nedokázalo streliť kontaktný gól, naopak, Marek Hrivík definitívne rozhodol zápas gólom do prázdnej bránky dve minúty pred koncom zápasu. 84 sekúnd pred koncom stretnutia ešte došlo k vylúčeniu Wolfa, ktorý atakoval Libora Hudáčeka, gól však už nepadol.

Slováci tak zdolali Nemecko 4:0 a postúpili do štvrťfinále, v ktorom sa stretnú už zajtra s USA.